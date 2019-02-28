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Бывший вице-губернатор Приморья стал топ-менеджером в крупной компании

28 Февраля 2019, 10:53 | Приморье

В энергокомпании введена новая организационная структура исполнительного аппарата

Операционным директором ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро») назначен бывший вице-губернатор Приморского края по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-вице-мэр Владивостока Александр ЮРОВ.

«Решением совета директоров ПАО «ДЭК» 11 февраля 2019 утверждена новая организационная структура исполнительного аппарата. Согласно ей, вводится должность операционного директора ПАО «ДЭК», а также ему переподчинены заместители управлений структурных подразделений», - сообщила пресс-служба энергокомпании.

Г-н Юров, в свою очередь, отметил, что перед компанией стоят амбициозные задачи, связанные с сокращением дебиторской задолженности, развитием новых сервисов, расширением территории обслуживания, сферы услуг, объединением функции сбыта электрической и тепловой энергии, а также созданием единых центров для оплаты коммунальных услуг и ресурсов в регионах Дальнего Востока.

Ранее суд продлил до 29 мая срок содержания под стражей исполнительного директора ДЭК, Виктора МИЛУША. 1 ноября 2018 года суд заключил Милуша, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч 4. Ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), под стражу до 29 декабря. Затем арест был продлен до 28 февраля.

Досье газеты «Золотой Рог»

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне, ежегодно поставляет потребителям на розничном рынке электроэнергии более 23 млрд кВт.ч, из этого объема около 25% отпускается населению. ДЭК также осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК), ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами. Основным акционером ДЭК является ПАО «РусГидро» с долей 52,07% (1,04% - прямой контроль, 51,03% - через «РАО ЭС Востока»). Компании AIM Capital SE, аффилированной с Андреем МЕЛЬНИЧЕНКО бенефициаром СУЭК и СГК, принадлежат 40,38%.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото пресс-службы администрации Приморского края.

Автор: Олег Клименко
Теги: назначение  вице-губернатор  тэк  энергетика  "РусГидро"  александр юров  владивосток  ДЭК 



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