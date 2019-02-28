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В Приморье строители обсудили демпинг и качество
На заседании совета Ассоциации саморегулируемой организации «Альянс Строителей Приморья» 7 февраля этого года во Владивостоке одним из главных вопросов повестки стал поиск эффективной меры наказания в отношении компании, которая заключала большое количество муниципальных контрактов, выигрывая их с большим демпингом.
Проверки компании выявили нарушения по срокам и по качеству выполнения работ. Предупреждения, предписания и штрафы не исправили ситуацию. Поэтому совет АСО «АСП» решил приостановить право компании заключать договоры подрядов и выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на срок 60 дней.
Руководитель АСО «АСП» Сергей ФЕДОРЕНКО отметил: «Большинство наших компаний добросовестно относятся к организации строительного производства, правильно ведут исполнительную документацию, изучают условия контрактов, проекты, сметы и следят за качеством выполнения работ на объектах. Но есть и такие, которые не уделяют этому должного внимания. И мы не можем закрывать на это глаза.
Мы призываем компании реально оценивать свои возможности, беспокоиться о качестве исполнения работ и учитывать перед заключением контрактов все возможные риски, как свои, так и для нашей СРО».
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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