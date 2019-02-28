Во Владивостоке под очередной коммерческий склад ночью вырубили деревья

Перед заводом «Варяг» под очередной коммерческий склад ночью был вырублен участок зоны озеленения

20 мая 2015 года Департамент земельных и имущественных отношений распоряжением №470-вр гражданину Юрию НЕКРАСОВУ сроком на 4 года предоставил в аренду участок под кадастровым номером 25:28:050048:1317 площадью 1 400 кв. метров под строительство объекта складского назначения. Без малого через год 27 апреля 2016 года Юрий Владимирович уступил права аренды и обязанности по участку компании ООО «КИТ ДВ». Несколько дней назад, когда компания приступила к строительству склада, оказалось, что против этого строительства есть серьезные возражения.





Выделенный под строительство склада участок находится в районе ул. Русская, 96 в зеленой зоне специального назначения перед производственным комплексом завода «Варяг». Для его работников это строительство оказалось неприятным сюрпризом, поскольку здесь проходят заводские коммуникации, да и деревья жалко. Само предоставление участка под строительство склада оспаривалось в Арбитражном суде Приморского, который признал это решение незаконным.

Тем не менее, на публичной кадастровой карте участок по назначению продолжает оставаться «для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов* объекты складского назначения». И 12 июля 2018 года ООО «КИТ ДВ» было выдано разрешение на строительство склада строительных материалов и соответственно 19 февраля 2019 года компания получила разрешение на снос зеленых насаждений со сроком действия до 26 февраля этого года.

Под покровом ночи с 22 на 23 февраля деревья на участке были в основном вырублены. Отзыв разрешения на вырубку деревьев со стороны Управления охраны окружающей среды и природопользования Администрации Владивостока от 25 февраля уже опоздал и не смог спасти «зеленого друга». К 26 февраля уже вовсю шло выкорчевывание пней и подготовка участка к строительству склада. И с самим началом строительства застройщик откладывать не стал – уже в ночь на 27 февраля рабочие начали делать фундамент с бетонным основанием в общем-то под очень скромный склад.





В связи с этим неразумным строительством, очень спорным с градостроительной точки зрения и норм земельного законодательства, ПАО «Варяг» обратилось в Прокуратуру города Владивостока, в Общероссийский Народный Фронт и к губернатору Приморского края Олегу КОЖЕМЯКО с тем, чтобы участок был вновь отнесен к зоне озеленения с восстановлением на нем зеленых насаждений, а строительство склада – запретить.

Фото от Завода «Варяг».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.