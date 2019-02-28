Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке под очередной коммерческий склад ночью вырубили деревья
Перед заводом «Варяг» под очередной коммерческий склад ночью был вырублен участок зоны озеленения
20 мая 2015 года Департамент земельных и имущественных отношений распоряжением №470-вр гражданину Юрию НЕКРАСОВУ сроком на 4 года предоставил в аренду участок под кадастровым номером 25:28:050048:1317 площадью 1 400 кв. метров под строительство объекта складского назначения. Без малого через год 27 апреля 2016 года Юрий Владимирович уступил права аренды и обязанности по участку компании ООО «КИТ ДВ». Несколько дней назад, когда компания приступила к строительству склада, оказалось, что против этого строительства есть серьезные возражения.
Выделенный под строительство склада участок находится в районе ул. Русская, 96 в зеленой зоне специального назначения перед производственным комплексом завода «Варяг». Для его работников это строительство оказалось неприятным сюрпризом, поскольку здесь проходят заводские коммуникации, да и деревья жалко. Само предоставление участка под строительство склада оспаривалось в Арбитражном суде Приморского, который признал это решение незаконным.
Тем не менее, на публичной кадастровой карте участок по назначению продолжает оставаться «для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов* объекты складского назначения». И 12 июля 2018 года ООО «КИТ ДВ» было выдано разрешение на строительство склада строительных материалов и соответственно 19 февраля 2019 года компания получила разрешение на снос зеленых насаждений со сроком действия до 26 февраля этого года.
Под покровом ночи с 22 на 23 февраля деревья на участке были в основном вырублены. Отзыв разрешения на вырубку деревьев со стороны Управления охраны окружающей среды и природопользования Администрации Владивостока от 25 февраля уже опоздал и не смог спасти «зеленого друга». К 26 февраля уже вовсю шло выкорчевывание пней и подготовка участка к строительству склада. И с самим началом строительства застройщик откладывать не стал – уже в ночь на 27 февраля рабочие начали делать фундамент с бетонным основанием в общем-то под очень скромный склад.
В связи с этим неразумным строительством, очень спорным с градостроительной точки зрения и норм земельного законодательства, ПАО «Варяг» обратилось в Прокуратуру города Владивостока, в Общероссийский Народный Фронт и к губернатору Приморского края Олегу КОЖЕМЯКО с тем, чтобы участок был вновь отнесен к зоне озеленения с восстановлением на нем зеленых насаждений, а строительство склада – запретить.
Фото от Завода «Варяг».
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье строители обсудили демпинг и качество
- Во Владивостоке под очередной коммерческий склад ночью вырубили деревья
- Основной этап переукладки железной дороги на Сахалине завершится к осени
- Красный "квадрат"
- Уссурийск получит 300 миллионов рублей на приведение в порядок дорожной сети
- В Приморье к сентябрю сдадут три долгостроя
- Строить и жить разрешается
- В Приморье многодетные не хотят брать в руки мастерок
- Японская компания Simple Create будет строить казино Imperial в Приморье
- ЖК "Фрегат-2": старт продаж нового дома! Выбор стал еще больше!
Новости раздела
- В Приморье строители обсудили демпинг и качество
- Во Владивостоке под очередной коммерческий склад ночью вырубили деревья
- Основной этап переукладки железной дороги на Сахалине завершится к осени
- За экологической обстановкой на "Терминале Астафьева" теперь следят еще и онлайн
- Один из крупнейших угольных портов Приморья недосчитался прибыли
- Красный "квадрат"
- Грабеж средь бела дна: В Приморье ОПГ угрожает бизнесменам расправой
- Я спросил у Путина…
- Уголь штурмует Приморье
- Опубликовано Положение о Бизнес-Премии Приморского края - 2018
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Пушкарева сочли опаснее Ходорковского
- Грабеж средь бела дна: В Приморье ОПГ угрожает бизнесменам расправой
- МВД избавится от земли и проблемной стройки во Владивостоке
- Еще одна страна открывает генконсульство во Владивостоке
- У и.о. главы Владивостока возник вопрос к арендаторам помещений в здании океанариума
- Во Владивостоке 41 магазин подключился к акции с оранжевыми ценниками
- Как бухгалтер из Приморья стала крупье в арабском казино
- Во Владивостоке федеральные ведомства отчитаются перед Путиным о своих достижениях на Дальнем Востоке
- В Приморье резидент ТОР "Михайловский" и АРЧК ДВ готовят кадры для сельского хозяйства
- Кино, вино и казино: Приморье решило удивить мир за 15 секунд