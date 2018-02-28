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500 заявок поступило на конкурс журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее"
До завершения приема работ на конкурс «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее» остался месяц. В этом году дальневосточные журналисты в своих работах уделили особое внимание телемедицине, развитию технологий и сетей связи в отдаленных районах и безопасности детей в интернете.
Всего на конкурс поступило уже более 500 работ от российских журналистов.
«Много лет работаю в жюри конкурса и наблюдаю, что его значение и смысл растут с каждым годом, причем в самых разных направлениях. Будь то широкополосный интернет, разнообразные виды связи, обеспечение учреждений здравоохранения и образования современными сервисами, и, наконец, самое главное направление, которое сегодня становится более выпуклым и надеюсь, найдет свое отражение в работах этого года – это безопасный интернет. Эти направления, как и многие другие, с каждым годом нарастают, потому что взрывообразный рост технологий привел к тому, что сегодня не только каждый молодой человек, но и пожилой приобщается к новым технологиям. И доступный, внятный, ясный рассказ о современных сервисах представляется мне чрезвычайно важным», – отметил главный редактор «Новой газеты во Владивостоке» Андрей Островский.
На конкурс принимаются материалы, выпущенные участниками в период с 10 апреля 2017 года по 30 марта 2018 года, по четырем номинациям:
- Печатная пресса
- Радио и телевидение
- Интернет-СМИ
- Социальные медиа
Партнер конкурса – компания Nokia – ввела свою номинацию, посвященную материалам по теме «Интернет вещей».
«Журналисты всегда на передовой технологических изменений. Именно они несут знания о новинках в массы, интересно рассказывая людям о новом и не всегда понятном, – комментирует директор департамента внешних коммуникаций компании «Ростелеком» Кира Кирюхина. – По конкурсу журналистов, который компания проводит седьмой год подряд, можно проследить, как стремительно менялись технологии за последние годы. Если пять лет назад актуальными были темы скоростного интернета и оптических технологий, то сегодня журналистский интерес прикован к «умным» технологиям. А это значит, что «интернет вещей» уже на пороге».
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. К участию в конкурсе приглашаются журналисты, штатные и внештатные корреспонденты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представители российской блогосферы и социальных медиа.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.SMI.rt.ru до 30 марта 2018 года. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2018 года, а федерального – в июне. Победители конкурса отправятся в декабре 2018 года в Финляндию в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Nokia.
Досье "Золотого Роаг": ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Выручка Группы компаний за 9 мес. 2017 г. составила 221,2 млрд руб., OIBDA достигла 71,2 млрд руб. (32,2% от выручки), чистая прибыль – 9,9 млрд руб.
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