С землей, но без крыши над головой

Участки, выдаваемые по закону приморским многодетным семьям под зайстройку, продолжают пустовать

В ноябре 2011 года в развитие соответствующего федерального закона был принят Закон Приморского края № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае». Предполагалось, что, благодаря ему тысячи многодетных семей смогут быстро улучшить свои жилищные условия через массовое строительство индивидуальных домов. Однако исполнение закона по факту оказалось провалено.

Деловая газета «Золотой Рог» выяснила, почему надежды не оправдались. На вопросы издания ответила председатель общественной организации «Многодетные родители Приморья» Ирина МЕДВЕДЕВА.

- Ирина Петровна, в чем, на ваш взгляд, главная причина, что это строительство никак не начнется?

- В каждом муниципалитете это своя история. Настолько своя, что равнять ситуацию на весь Приморский край абсолютно невозможно. Чтобы дело сдвинулось, должна быть выстроена единая вертикаль ответственных лиц за этот вопрос, начиная с федерального уровня до муниципального. Чтобы не было имеющейся вакханалии. И нужен жесткий контроль по этой вертикали.

- Создать такой ответственный орган – в рамках полномочий губернатора?

- Конечно. Так, в 2014 году губернатор (Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ – Прим. авт.) нашел возможность назначить для этого помощником Евгения КОРЖА, и тогда с выдачей земельных участков был заметный прогресс. Но он занимался только участками, но не инфраструктурой, и всего 2-3 месяца.

Сегодня даже на уровне краевой администрации по большому счету этими вопросами в целом никто не занимается. За что-то отвечают департаменты имущественных отношений, градостроительства, дорожного хозяйства, ЖКХ, три разных вице-губернатора, курирующие эти департаменты, а единого ответственного человека или центра, который бы собирал информацию и анализировал ситуацию, нет.

Надо понимать, что в функции департаментов контроль за этой ситуацией не входит, он не отражен ни в должностных обязанностях, ни в полномочиях чиновников. В этом вся парадоксальность.

Да, у нас собирают цифры и торжественно рапортуют. Например, по данным департамента земельных и имущественных отношений, обеспеченность земельными участками в крае достигла 73%, и мы в этом деле «впереди планеты всей», потому что президент Владимир ПУТИН поставил задачу достичь 50% только к 2020 году. Когда я говорю, что у нас с этим все же плохо, мне говорят об этих высоких процентах выполнения.

Да, у нас есть 13 муниципалитетов, которые полностью закрыли очередь. Но они расположены в сельской местности, где нет особой востребованности и необходимо всего по 5-6 участков. Есть и городские округа, где высок процент обеспеченности участками, хотя все равно есть проблемы с выдачей. Тот же Уссурийск, где выдали уже более 80% очередников, но оставшиеся не идут на жеребьевку на предлагаемые участки. То же по Партизанскому ГО, где участки сформированы, но людей они не устраивает. И есть Владивосток, где люди готовы брать любые участки, но земли для них уже нет.

Самое главное: мы добивались, чтобы была принята дорожная карта – любое мероприятие должно быть планомерно, требуются очередность и отчетность. Недавно департамент земельных и имущественных отношений краевой администрации сообщил, что карта уже находится в стадии разработки.

- В чем же беда Владивостока?

- Здесь то же, что и на уровне края. Формирует участки управление архитектуры города, выдает – управление муниципальной собственности, строит сети – управление ТЭКа, а дороги – дорожное управление. При этом правая рука абсолютно не знает, что делает левая. Например, управление дорог просит архитектору города дать проект планировки на массив на ту же ул. Анучинскую, потому что по нему есть поручение Ппезидента РФ. А руководитель Алла ШЕСТЕРЯКОВА отвечает: «У меня этого в планах нет. Я делаю другой массив».

Я спрашивала: «Есть участки, выданные в 2012 году и выданные в 2014-м году. Почему проекты планировки вы делаете на участки, выданные в 2014-м, забыв те, что выдавались годом-двумя ранее?» «А нам так удобней – массив больше, и нам проще». Но, наверное, было бы правильнее строить инфраструктуру сначала тем, кто получил участки в первую очередь.

На встрече с нашим новым сити-менеджером Виталием ВЕРКЕЕНКО я вновь предлагала начать решение проблем с дорожной карты: «Давайте сделаем две дорожных карты – на предоставление земельных участков и на подведение инфраструктуры. Вам же легче будет – сможете видеть всю динамику процесса».

- А есть ли с подготовкой участков действительно какой-то реальный прогресс?

- Этой работы, с моей точки зрения, не видно. Уже 4 года мусолится массив на Лазурной – 405 участков. Сейчас опять пилят лес. Было проведено неизвестно сколько совещаний. И то, что туда зашли энергетики, это стоило и большого труда, и удачного стечения обстоятельств – Владимир ПУТИН сказал снизить себестоимость таких работ и подключить как можно больше участков.

ДРСК свою часть обязательств выполнила, сделала модернизацию подстанции, чтобы подключить массив. Но город все еще не построил там дороги. И в этом году с ними может повториться прошлогодняя история – еще не распределены субсидии, не подписаны соглашения с муниципалитетом и краем на софинансирование, не объявлены аукционы. Хорошо, если к лету торги будут проведены. Иначе опять ничего здесь не построим.

- А достаточно ли в этом году выделяется денег, чтобы подготовить этот участок?

- На что-то точно хватит. Если бы тот же департамент дорожного хозяйства под строительство дороги заранее собирал бы заявки в декабре, проводил бы торги в первую неделю нового года, выявлял победителей, а в феврале-марте подписывал бы соглашения, то люди на аукцион выходили бы в апреле. А получается – в апреле проводится постановление о распределении субсидий, а соглашение подписывается в июле! Еще 40 дней – на аукцион. В итоге – на работу подрядчик выходит в сентябре, когда уже поздно. Все это надо менять. Только тогда что-то получится. И, наверное, можно маневрировать и искать более эффективные пути решения этих проблем, не нарушая ни бюджетный кодекс, ни 44 ФЗ по закупкам. Было бы желание.

- А как в других муниципалитетах с дорожными картами?

- В январе я разослала запрос по 14 пунктам о земле и подготовке участков к строительству во все муниципалитеты края. К началу февраля мне уже прислали 10-12 ответов. И два муниципалитета показали свои дорожные карты по инфраструктуре, и это замечательно, что они их сделали. Что же касается перспектив в этом Владивостока, то ответа пока не получено.

К сожалению, с нашей властью – ежедневное капание на мозги работает лучше, чем митинги. Когда мы соберем информацию по всем 34 муниципалитетам и сделаем анализ, то пошлем все это губернатору. Может быть, она заставит задуматься.

В минувшем декабре по земле для многодетных прошел ряд совещаний. Видимо, сверху спросили о выполнении Указа, и все засуетились. Тогда комитет по продовольственной политике ЗС ПК обратился к администрации края с тем, чтобы изменить как общее количество средств в бюджете на инфраструктуру для выделенных участков, так и сам подход по выплате этих субсидий. Три месяца прошло, но результатов обращения не вижу.

- В последнее время говорится о каких-то компенсациях вместо участка под ИЖС.

- Введение сертификатов предлагается уже два года. Это действительно разгрузит ситуацию с 2 тыс. семей. Цель указа была не просто выдать землю, а улучшить жилищные условия людей. Поэтому надо улучшать жилищные условия граждан, а не рассуждать. Участок, который пять лет стоит без инфраструктуры, жилищных условий граждан не улучшил. А указ Президента никто не отменит, и его надо выполнять. Есть и Федеральный закон №131 ФЗ, в котором прописана обязанность муниципалитета подводить инфраструктуру к земельным участкам для ИЖС, есть судебные решения, которые обязывают это делать. Значит, надо выполнять.

При недолгом управлении городом Константина МЕЖОНОВА был сделан проект закона, которым вместо участка под ИЖС предлагается давать гражданам жилье или выплачивать деньги на покупку квартиры. Но такое решение ставит людей в неравные условия – тех, кто получил землю и тех, кто будет получать сертификат. Правильнее заложить в сертификат не сумму покупки жилья, а сумму затрат муниципалитета на формирование земельного участка, подведение к нему инфраструктуры и среднюю по городу кадастровую стоимость этой земли. Конечно, это будет неполная сумма для покупки квартиры, но она позволит вступить в ипотеку, расшириться, использовать федеральные и региональные материнские капиталы и реально что-то приобрести, а не кусок леса под ИЖС.

Можно было бы пойти по пути частно-государственного партнерства по строительству той же инфраструктуры. Ведь владельцу земли абсолютно все равно, кому он будет платить за электричество, канализацию, воду – КГУПу или частной компании. Можно попробовать это с частниками, зазвать инвесторов.

В Хабаровске, например, многодетные семьи для строительства поселка организовали ТИЗ на массиве в 30 участков и даже успели получить субсидию от Фонда РЖС. Но у нас так не получится, потому что у нас многие землю берут не для того, чтобы построить дом, а для того, чтобы она у них была. Далеко не у всех есть финансовые возможности и желание строиться. Объединить их в ТИЗ практически невозможно. Поэтому ожидается, что на два участка, где будут строиться, будет десять, где долго этого делать не будут.

Мы в 2012 году этот вопрос поднимали, но нам сказали: «Земли достойны все». Тогда же мы говорили, что во Владивостоке надо по предоставлении участка вводить ценз оседлости: чтобы человек, только прожив здесь пять лет, мог бы становиться в очередь, но нам опять сказали: «Вы ограничиваете права граждан». А приходится сталкиваться с таким, когда, к примеру, меня спрашивают из Кавалерово: «Что у нас там с очередью во Владивостоке?» Оказывается, семья оттуда очень хотела получить землю в столице края – прописались по бараку.

Виктор КУДИНОВ.