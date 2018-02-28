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Акционеры банка "Восточный" раскошелятся на 5 миллиардов
Акционеры банка «Восточный» на прошлой неделе одобрили увеличение уставного капитала на 5 млрд рублей. По открытой подписке банк разместит 500 млрд акций номиналом 1 копейка каждая. Уставный капитал «Восточного» на данный момент составляет 8,029 млрд рублей. При условии полного размещения допэмиссии он вырастет в 1,6 раза - до 13,029 млрд рублей.
«Восточный» в январе прошлого года завершил процесс присоединения Юниаструм банка. Собственники «Юниаструма» получили около 40% в объединенном банке. В частности, Артему АВЕТИСЯНУ на данный момент принадлежит 32,02% «Восточного», Шерзоду ЮСУПОВУ - 4,4%. Основным акционером «Восточного» (51,62%) остается кипрская Evison Holdings Ltd, подконтрольная фондам под управлением Baring Vostok и Russia Partners (в капитал «Восточного» Baring Vostok вошел в 2010 году).
Предполагается, что в докапитализации примут участие все крупные акционеры банка, в том числе и фонды Baring Vostok, которые с 2015 года ищут покупателя на свою долю (фонды прямых инвестиций вкладываются в проекты на определенный срок для последующей продажи своей доли с прибылью).
Олег КЛИМЕНКО.
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