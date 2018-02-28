Пайщикам стоит быть внимательными

И не доверять свои средства кредитно-потребительским кооперативам, избегающим участия в рядах СРО

Банкротства крупных банков, отзыв лицензий и санация вызывают на рынке больший резонанс, чем прекращение деятельности кредитно-потребительских кооперативов (КПК). При том, что в 2017 году в Приморье были ликвидированы 12 подобных финансовых организаций. А в январе прекратил свою деятельность владивостокский КПК «Бриз». Фактически каждое исключение из реестра Центробанка связано с предварительным выходом из рядов саморегулируемой организации (СРО), а значит, потерю гарантий для пайщиков в случае банкротства кооператива.

Тем не менее, на сегодняшний день 11 из 35 действующих в Приморье кредитных кооперативов не состоят в СРО. Все они были либо исключены, либо никогда не входили, или вышли из данных ассоциаций по собственному желанию.

Вместе с тем, в крае существует и серьезный финансовый игрок - КПК «ОВК» аккумулировал вокруг себя 3 тыс. пайщиков - юридических и физических лиц.

Несмотря на небольшое количество КПК на карте края, объемы их операций достаточно внушительны. По данным Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ, общий объем займов, выданных зарегистрированными на территории Приморского края микрофинансовыми организациями (МФО), кредитными потребительскими кооперативами и ломбардами, составил 3,4 млрд рублей, при этом было заключено около 261 тыс. договоров. А сумма займов, выданных приморскими КПК в этот период, составила 958 млн рублей. Большую часть портфеля (65%) составили займы, выданные на срок до 12 месяцев. Средняя сумма займа гражданам и юридическим лицам составила 219,5 тыс. рублей.

Взяли под контроль

Сокращение количества кредитных потребительских кооперативов в Приморье и в целом по стране эксперты рынка связывают со строгим контролем со стороны Банка России. Ряд кредитных кооперативов не могут потянуть административную и финансовую нагрузку, которую налагает на них мегарегулятор. Вполне возможно, что подобный процесс приведет к укрупнению субъектов кооперативного рынка и большей субсидиарной ответственности каждого из вновь созданных кооперативов.

Иные кредитные потребительские кооперативы подвергаются ликвидации в силу применяемых мошеннических схем. По-прежнему открытым остается вопрос с деятельностью КПК «Восточный фонд Сбережений». Внеочередное собрание пайщиков рассмотрело вопрос о возможном преобразовании финансовой организации в потребительский кооператив «Достойное будущее».

Подобный путь, по некоторым данным, уже испробовал КПК «Умно жить», филиалы которого действовали по всей стране, со штаб-квартирой в Амурской области. В 2016 году в некоторых регионах он преобразовался в КПК «Умножить», как мы видим, за счет многогранности русского языка. А в Приморский край, по неофициальным сведениям, КПК пришел с названием «ИФРБ». Сегодня этот кредитный кооператив проводит активную рекламную кампанию, привлекает новых пайщиков. Стоимость вхождения в их число и возможность хранить деньги под высокий процент составляет 150 рублей. Кредиты кооператив выделяет лишь юридическим лицам. Деятельность таких субъектов рынка - на особом контроле. Но, как правило, если проблемы возникнут, то их приходится решать пайщикам самостоятельно, в процессуальном порядке.

Пристальный контроль со стороны Банка России за недобросовестными субъектами рынка находит отклик со стороны самих участников кооперативного сообщества. Законопослушные, в свою очередь, сетуют о том, что такой контроль во многом был бы обоснован, если бы ЦБ кредитовал кооперативы, и проверял сохранность выделенных средств на санацию и другие процедуры.

Почти АСВ

Одно из последних предложений Центробанка - о создании единого Гарантийного фонда, который объединит средства ныне существующих компенсационных фондов при СРО, кооперативным сообществом было встречено «на ура». Он будет аналогом Агентства страхования вкладов для кооперативов, и станет тем самым гарантом возврата средств пайщиков при банкротстве КПК. Предварительно должно произойти и укрупнение СРО с 10 до 3-х организаций. В итоге, предполагается создать новое юридическое лицо, которое будет иметь право привлечь кредит ЦБ, если ему не будет хватать денег рассчитаться с пайщиками.

Кредитные потребительские кооперативы пытаются и самостоятельно обеспечить сохранность сбережений пайщиков. Создание пяти обществ взаимного страхования (ОВС) – очередной шаг к обеспечению безопасности средств клиентов. В этих ОВС состоят всего 152 российских КПК из 1503 КПК - членов СРО КПК. ЦБ объясняет, что КПК не готовы нести дополнительные расходы - платить взносы в ОВС, и еще меньше им хочется нести субсидиарную ответственность по страховым обязательствам ОВС - за те КПК, которые игнорировали обязательство об уплате взноса. Важно и то, что КПК для вступления в ОВС должны соответствовать дополнительным требованиям ОВС. Однако работа идет.

«В компенсационный фонд, созданный при нашем СРО «Национальное объединение кредитных кооперативов, мы на постоянной основе перечисляем положенные средства. Более того, наш СРО буквально недавно создал собственное Общество взаимного кредитования (страховая компания для кредитных кооперативов - Прим. авт.). Наш кооператив рассматривает возможность активного участия в его деятельности. Поэтому средства наших пайщиков максимально защищены на сегодняшний день. Отмечу, что проверки со стороны Центробанка относительно деятельности кредитного кооператива проводятся постоянно, и все предписания регулятора кооператив выполняет неукоснительно. Создание Гарантийного фонда – идея благая. Наша СРО входит в состав координирующего совета в Москве и принимает активное участие в обсуждении данного вопроса. Как нам известно, данная инициатива получит свое претворение в жизнь ближе к 2020 году», - рассказывает председатель КПК «Оберегъ» Татьяна ВАСЕНКОВА.

По мнению директора КПКГ «Денежный» Людмилы СМИРНОВОЙ, идея о передаче средств компенсационных фондов и их объединении под началом Гарантийного фонда, созданного под эгидой Банка России, правильная. Сегодня, в случае банкротства любого кредитного кооператива, компенсационный фонд при СРО должен возместить вклады пайщиков, разумеется, если кооператив выполнил все условия и вовремя предоставил информацию о своем положении и сложившейся ситуации. А главное условие возмещений средств пайщиков – членство в СРО. Его некоторые кооперативы избегают.

«Вступление в создаваемые сегодня общества взаимного кредитования пока не рассматриваем, так как считаем, что дополнительная нагрузка на кооператив слишком высока, с учетом того, что кредитный кооператив уже сейчас производит отчисления в компенсационный фонд при СРО. Другие отчисления повлекут закономерную нагрузку и на пайщиков», - замечает Людмила Смирнова.

МСФО пока подождет

Одно из последних требований – переход на отчетность по стандартам МСФО - привело кооперативное сообщество в замешательство. Но даже к выполнению такого наставления со стороны Банка России кредитные кооперативы готовы. По словам заместителя председателя КПК «Союз» (Арсеньев) Олеси КЛИМОВИЧ, уже сегодня кооперативы работают в соответствии с Базовыми стандартами корпоративного управления кредитного кооператива, а единый план счетов для кредитных кооперативов, который был утвержден в июле 2017 года, вступит в силу с 1 января 2019 года.

Татьяна Васенкова говорит о том, что формирование управленческой отчетности по Базовым стандартам уже идет. Внедрение бухгалтерского плана счетов перенесли до 2019 года в связи с тем, что данный продукт является дорогостоящим. Переход на международные стандарты также является мероприятием более чем затратным. Именно поэтому кредитные кооперативы и СРО обратились в министерство финансов РФ с обращением отложить введение данной новеллы в законодательство.

«Главным доводом в отложении вопроса о переходе на МСФО является простая истина - кредитный кооператив – не банк - и совершает ограниченное количество операций на небольшие суммы. Стоимость программы для обеспечения внесения данных по МСФО равна 100 тыс. рублей, плюс замена всего программного обеспечения приведет к затратам равным не менее 300 тыс. рублей. Значительные суммы необходимо потратить и на обучение сотрудников, штат которых в кредитных кооперативах ограничен», - утверждает Людмила Смирнова.

Яна МАЛЬЦЕВА.