Без вины онлайн-вкладчики

Граждане, пострадавшие от краха банков, смогут, не выходя из дома, подать заявление о возмещении средств в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Попасть в реестр кредиторов рухнувшего банка можно будет через портал госуслуг, следует из поправок Минфина в закон «О несостоятельности (банкротстве)», с которыми ознакомились «Известия». Новация Минфина позволит существенно сократить время вкладчиков при подаче заявок в АСВ.

Минфин разработал поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)», по которым клиенты рухнувших банков - граждане и представители компаний - смогут подать заявление в АСВ на вступление в реестр кредиторов через портал госуслуг. Поправки Минфина направлены в Минюст на согласование.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что АСВ в ходе исполнения своих функций конкурсного управляющего при банкротстве банков оказало услуги более чем 7 млн заявителей. В 2015–2017 годах среднее число обращений в агентство превышало 1,5 млн в год.

С начала этого года без лицензий уже остались восемь банков. В прошлом году ЦБ применил такую жесткую меру в отношении 53 кредитных организаций, в 2016-м - 97.

Сейчас вкладчики и представители компаний должны подавать заявление о вступлении в реестр кредиторов банка в бумажной форме. Если сделать это позднее, чем через 30 дней с даты объявления об отзыве у банка лицензии, то можно не попасть на первое собрание кредиторов, где зачастую принимаются стратегически важные решения относительно дальнейшей судьбы банка. Для того, чтобы как можно большее число кредиторов могло попасть в реестр до первого собрания, в Минфине предлагают перевести взаимодействие кредиторов с АСВ в электронный формат, пояснил «Известиям» источник, близкий к ведомству. Использование портала госуслуг позволит существенно сэкономить время на подачу документов о вступлении в реестр, следует из пояснительной записки.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе АСВ, сначала через портал госуслуг граждане смогут узнать только сумму причитающейся страховки, а потом - подать заявку на ее получение.

По данным Минкомсвязи, сейчас на портале госуслуг зарегистрировано 65 млн человек. За прошедший год их число увеличилось на треть.

За счет унификации формы электронной заявки сократится количество ошибок, которые граждане допускают при самостоятельном заполнении бумажных заявлений, считает управляющий федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

- Электронные госуслуги уже давно стали достаточно надежными для того, чтобы не беспокоиться о потере данных или взломе. АСВ в этом плане ничем не отличается от других государственных ведомств, которые позволяют получать услуги через портал госуслуг, - пояснила руководитель юридического департамента Heads Consulting Диана МАКЛОЗЯН. По ее словам, средний заявитель тратит порядка восьми часов на составление документа, его подачу, отслеживание статуса, получение ответа и реализацию своих прав.

Таким образом, перевод в электронный формат заявок в АСВ позволит сэкономить не менее 12 млн человеко-часов в год при условии сохранения Банком России нынешних темпов отзывов лицензий у кредитных организаций.