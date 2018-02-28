Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Без вины онлайн-вкладчики
Граждане, пострадавшие от краха банков, смогут, не выходя из дома, подать заявление о возмещении средств в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Попасть в реестр кредиторов рухнувшего банка можно будет через портал госуслуг, следует из поправок Минфина в закон «О несостоятельности (банкротстве)», с которыми ознакомились «Известия». Новация Минфина позволит существенно сократить время вкладчиков при подаче заявок в АСВ.
Минфин разработал поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)», по которым клиенты рухнувших банков - граждане и представители компаний - смогут подать заявление в АСВ на вступление в реестр кредиторов через портал госуслуг. Поправки Минфина направлены в Минюст на согласование.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что АСВ в ходе исполнения своих функций конкурсного управляющего при банкротстве банков оказало услуги более чем 7 млн заявителей. В 2015–2017 годах среднее число обращений в агентство превышало 1,5 млн в год.
С начала этого года без лицензий уже остались восемь банков. В прошлом году ЦБ применил такую жесткую меру в отношении 53 кредитных организаций, в 2016-м - 97.
Сейчас вкладчики и представители компаний должны подавать заявление о вступлении в реестр кредиторов банка в бумажной форме. Если сделать это позднее, чем через 30 дней с даты объявления об отзыве у банка лицензии, то можно не попасть на первое собрание кредиторов, где зачастую принимаются стратегически важные решения относительно дальнейшей судьбы банка. Для того, чтобы как можно большее число кредиторов могло попасть в реестр до первого собрания, в Минфине предлагают перевести взаимодействие кредиторов с АСВ в электронный формат, пояснил «Известиям» источник, близкий к ведомству. Использование портала госуслуг позволит существенно сэкономить время на подачу документов о вступлении в реестр, следует из пояснительной записки.
Как пояснили «Известиям» в пресс-службе АСВ, сначала через портал госуслуг граждане смогут узнать только сумму причитающейся страховки, а потом - подать заявку на ее получение.
По данным Минкомсвязи, сейчас на портале госуслуг зарегистрировано 65 млн человек. За прошедший год их число увеличилось на треть.
За счет унификации формы электронной заявки сократится количество ошибок, которые граждане допускают при самостоятельном заполнении бумажных заявлений, считает управляющий федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
- Электронные госуслуги уже давно стали достаточно надежными для того, чтобы не беспокоиться о потере данных или взломе. АСВ в этом плане ничем не отличается от других государственных ведомств, которые позволяют получать услуги через портал госуслуг, - пояснила руководитель юридического департамента Heads Consulting Диана МАКЛОЗЯН. По ее словам, средний заявитель тратит порядка восьми часов на составление документа, его подачу, отслеживание статуса, получение ответа и реализацию своих прав.
Таким образом, перевод в электронный формат заявок в АСВ позволит сэкономить не менее 12 млн человеко-часов в год при условии сохранения Банком России нынешних темпов отзывов лицензий у кредитных организаций.
Новости тематики
Новости раздела
- Пайщикам стоит быть внимательными
- Без вины онлайн-вкладчики
- 500 заявок поступило на конкурс журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее"
- Жителей Владивостока предостерегают от "цветочных мошенников"
- Экономический пшик: Приморские ТОРы подхватили болезнь "Хаяттов"
- Маркетинг на три буквы
- Со всей февральской теплотой
- Корейцы и японцы делят гостиницы Владивостока
- Один из самых известных инвесторов Приморья начинает распродавать активы
- Япония может открыть новую круизную линию с Приморьем
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Семнадцать лет назад на Дальнем Востоке начался разгром самой крупной банды
- Во Владивостоке восстановят самый известный "советский" туалет
- Законопослушные предприниматели Приморья в одночасье оказались на грани банкротства
- На Камчатке биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова готовят к открытию "Берингии"
- Время обзаводиться жильем
- Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов
- Крупнейший приморский хлебокомбинат вытесняют из торговых сетей
- Активное строительство метанолового завода в Амурской области начнется в 2019 году
- В Амурской области 6-километровый участок автодороги Зея – Тыгда готовится к сдаче
- В драмтеатре Комсомольска-на-Амуре "поселился" амурский тигр