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Экономический пшик: Приморские ТОРы подхватили болезнь "Хаяттов"
Похоже, что очередные экономические инструменты, созданные для того, чтобы ускоренно развивать Дальний Восток, оказались пшиком. Сначала из коридоров краевой власти донесся недвусмысленный намек о том, что Свободный порт Владивосток не оправдывает своего предназначения. Теперь вот и до ТОРов очередь дошла. Выясняется, что затраты на их обустройство и содержание выливаются в миллиарды, а доходы, которые платят в бюджет даже самые именитые резиденты, едва доходят до жалких миллионов.
Так, группа компаний «Русагро», реализующая в Приморье крупный инвестиционный проект, явно не оправдывает ожиданий приморских властей. В обеспечение компании инфраструктурой вложены миллиарды рублей из дефицитного краевого бюджета, ей предоставлены все возможные льготы и преференции, но эффективной отдачи для края нет, пишет РИА PrimaMedia.
Михайловский район, где строятся свинокомлексы агрогиганта, вместо ожидаемого роста налоговых доходов получил убыток, с районными властями разговаривают через зубы и не пускают на стройплощадки, о социальной ответственности перед жителями территории речи не идет. Кроме того, компания ведет крайне агрессивную бизнес-политику, наносящую существенный вред товаропроизводителям края и в перспективе способную уничтожить целый сегмент агропромышленного бизнеса региона. Такие мнения о деятельности федерального агрохолдинга в Приморье озвучивали краевые депутаты и чиновники на заседании комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК, сообщает корр. ИА PrimaMedia.
Еще до начала заседания комитета было понятно, что обсуждение грядет интересное. На такие мысли наводил хотя бы тот факт, что вопрос о деятельности «Русагро» в Приморье значился в повестке заседания единственным, а на его рассмотрение было запланировано аж 100 минут.
Первым докладывал по вопросу новый исполнительный директор ООО «Русагро-Приморье» (приморская «дочка» ГК «Русагро») Андрей ВЛАСОВ. Он рассказал участникам заседания о ходе реализации инвестпроекта.
С его слов, проект реализуется в рамках ТОР «Михайловская» и находится на этапе активного строительства. Инвестор строит семь свинокомлексов и ряд дополнительных объектов, необходимых для производства товарной свинины: элеваторный комплекс, убойные цеха, комбикормовый завод, племеферму и другие объекты для обеспечения полного цикла.
Создаваемые предприятия обеспечат появление 1555 рабочих мест, основная часть сотрудников будут из Приморья, добавил он. Запланирована, по словам Власова, и целевая подготовка специалистов на базе Уссурийского агропромышленного колледжа. Первых 15 студентов-целевиков там наберут уже в этом году.
Андрей Власов также озвучил прогнозы по налогам, которые предприятие планирует заплатить во все бюджеты в этом году: 24,4 млн рублей пойдут в федеральный бюджет, 1 млн рублей - в региональный, 4,4 млн рублей - в бюджет Михайловского района.
Содокладчиками Власова выступили представители Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), сопровождающие проект в рамках ТОР. Замдиректора департамента инфраструктурного обеспечения ТОР Павел СТРОИТЕЛЕВ рассказал об обеспечении площадок «Русагро» в ТОРе необходимой инженерной инфраструктурой.
По его словам, резидент уже обеспечен электроснабжением по временной схеме, за счет средств бюджета строится электроподстанция. Региональный бюджет оплачивает строительство дорог к площадкам, за краевые деньги проектируются и скоро начнут строиться системы водоснабжения и водоотведения.
«Инвестор уже вложил в свой проект 15,9 млрд рублей. По расчетам КРДВ, налоговые поступления в бюджеты всех уровней от деятельности «Русагро» составят порядка 6 млрд рублей до 2024 года», - добавил глава департамента КРДВ по развитию ТОР Николай ЗАПРЯГАЕВ.
А вице-губернатор Приморья Татьяна КАЗАНЦЕВА сообщила, что общие расходы бюджета Приморского края на ТОР «Михайловский» составляют почти 2,5 млрд.
«Нам сейчас сказали, что «Русагро» заплатит в этом году почти 30 млн рублей налогов во все бюджеты. Мы знаем, что резидентам ТОРов предоставляются большие льготы... И, как следствие, мы получаем в этом году 30 млн рублей. Когда мы получим отдачу от вложенных денег непонятно, перспектива очень отдаленная», - высказалась Казанцева.
По словам вице-губернатора, деятельность «Русагро» негативно отразилась на бюджетной сбалансированности Михайловского района, где возводятся основные производства агрохолдинга.
«В прошлом году произошло снижение налоговых поступлений в бюджет, мы были вынуждены помогать дотацией на сбалансированность. Уже в этом году району был предоставлен бюджетный кредит, потому что не хватает денег на выплату зарплаты. То есть баланса между вложениями края и отдачей инвестора нет, он отрицательный, - сообщила Татьяна Казанцева.
Она добавила, что перед «Русагро» неоднократно ставился вопрос о поведении субподрядчиков, которые строят его объекты, но не платят налоги в местный и региональный бюджеты, но правильной реакции не последовало.
Редакция в ближайших номерах собирается рассмотреть проблему подробнее.
Евгений СИДОРОВ.
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Правильно Гнать надо в шею. Наитупейшие проекты, редакция Вы спросите как Армаду оставили без полей (часть) поговорите с фермерами в Михайловском районе с крупными КФК. Если бы "БАШКА" была здесь а не на Кипре, возможно все было бы по другому.