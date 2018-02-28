Маркетинг на три буквы

Общественность обвинила компанию ДНС из Приморья в призыве к «насилию над женщинами»

Известный в бизнес-среде Приморья своим управленческим талантом генеральный директор сети магазинов электроники и бытовой техники ДНС Дмитрий АЛЕКСЕЕВ прокомментировал рекламный видеоролик компании, возмутивший общественность.

21 февраля в сеть попал видеоролик, мотивирующий женскую половину населения покупать мужчинам подарки ко Дню защитника Отечества в магазинах ДНС. И всё бы ничего, вот только авторов видеоролика незамедлительно обвинили в стереотипах, сексизме и призывах к насилию над женщинами.

Герой видеоролика, мужчина, привозит в багажнике своего джипа героиню, заплаканную блондинку, в лес, где грубо выбрасывает ее из багажника в снег и заставляет копать лопатой могилу. Стереотипно накрашенная женщина с накаченными ботоксом губами все это время демонстрирует страх и беззащитность перед мужчиной. К счастью оказывается, что могилу женщина роет не для себя, а для носков, которые она выбрала в подарок своему мужчине. Ситуация подает пример другой паре героев, также оказавшихся неподалеку в лесу: молодой парень аналогичным образом заставляет свою женщину закапывать дезодорант. История заканчивается тем, что женщины, в надежде на спасение, направляются в магазин ДНС покупать своим мужчинам «достойные» подарки. На первый взгляд ролик - безобидная шутка, однако смешной она может показаться разве что сумасшедшему. На фоне историй о домашнем насилии, недавно гремевших в России (к примеру, когда ревнивый муж отрубил своей жене кисти рук в Подмосковье), реклама кажется жуткой издевкой и надругательством, и вызывает разве что брезгливость и неприятие. Об этом высказались уже сотни человек в Фэйсбуке и других социальных сетях. Большинство из них - женщины, согласные даже бойкотировать ДНС, но есть и мужчины, которые также признались в том, что видео кажется им совершенно неуместным. Есть и те, кто поддерживает ДНС и называет ролик успешным «вирусным» рекламным проектом, но таких меньшинство.

Таким образом, перед 23 февраля ДНС попала в опалу - с одной стороны. С другой - в очередной раз успешно пропиарилась за счет «шокового» маркетинга. Как уже писал ранее "Золотой Рог", в ДНС любят шокировать публику: к примеру, в одном из городов Сибири, где сеть открывала свой первый магазин, была проведена акция «У... свой аццкий моник». В ее ходе броневик давил старые компьютерные мониторы, за что их владельцы получали скидку на новые.

Но в случае с видео, стоило ли оно того? Дмитрий Алексеев поспешил прокомментировать ситуацию на своей странице в Фэйсбуке. По его словам, за весь день к нему уже неоднократно обращались за комментариями по поводу видео. Однако талантливый управленец, как оказалось, ничего не знал о том, что в его компании вышел такой контент. Сам он считает ролик примером идиотского маркетинга.

Вот что написал Дмитрий Алексеев на своей странице (орфография и пунктуация автора сохранена):

«Ну и о маркетинге. Представился случай проиллюстрировать идиотизм маркетинга на собственном примере. Так как развидеть уже не получится, как и вычистить ролик из интернета, то теперь нужно с этим жить. ДНС компания децентрализованная, и ролик снят одним из региональных отделов рекламы. Ни в коей мере не хочу открещиваться, просто сообщаю это для информации. Это не хитрый маркетинговый ход компании ДНС, скорее пример маркетингового идиотизма. Но все что делается в ДНС, это делает ДНС. Эксперименты является частью корпоративной культуры ДНС, как и нормальное отношение к неизбежным ошибкам при этом. Лично я очень рад, что в ДНС работают творческие ребята. Самому мне действительно кажется, что юмор слегка отдает сексизмом. Хочу извиниться перед всеми, чьи чувства мог затронуть этот ролик. Никакой ценности для компании подобные ролики не создают, поднятый хайп того не стоит. Ну и поздравляю всех, с Днем Защитника Отечества».

Пост с комментарием Алексеева на его странице собрал уже несколько сот лайков, десятки перепостов и более тысячи комментариев. Предыдущие записи основателя ДНС такой популярности не набирали. Извинения Алексеева публику не убедили: по словам некоторых активистов феминистского движения во Владивостоке и в России (новость о непотребном видео распространилась по всей стране и даже фигурирует в ряде федеральных СМИ), извинений здесь недостаточно, и если Алексеев не удалит видео и не уволит его создателей, ему придется иметь дело с судами по обвинению в призыве к насилию.

Видео с официального сайта ДНС, кстати, уже удалено. По словам юристов, общественность имеет полное право предъявить обвинение компании за сексизм и призывы к насилию в судебном порядке. Только направлять такое обвинение лучше не от физического лица, а от НКО, которые представляют интересы неограниченного круга лиц.

- В мировой судебной практике такие прецеденты уже были: с компаниями судились за сексистскую и прочую, разжигающую ненависть, рекламу. Недавно суд ЕСПЧ рассматривал подобный прецедент в Болгарии. Так что людям ничего не мешает подать в суд и на ДНС, - отметила юрист Елена СОЛОВЬЕВА.

По словам активистов, за рубежом такой контент навсегда поставил бы крест на репутации компании. При этом ДНС - влиятельная компания с федеральным статусом, так что замалчивать ее выходки нельзя.

Комментариев по поводу дальнейших планов по реабилитации репутации компании Дмитрий Алексеев не давал. Однако к его посту высказывались и представители бизнес-среды Приморского края. Так, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства ПКО ООО «ОПОРА РОССИИ» Лариса БУТЕНКО отметила, что теперь руководители ДНС могут выступать со своей историей в качестве героев приморского бизнес-проекта Дмитрия ШКАРУПЫ «Выжившие».

- Осталось только придумать способ, как выйти из этой ситуации, - отметила Бутенко.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.