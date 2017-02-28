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Сенатор от Приморья схватила рыбацкий закон за жабры

28 Февраля 2017, 18:35 | Приморье

Представитель Приморского края в Совете Федерации Людмила ТАЛАБАЕВА на прошедшей неделе провела совещание, посвященное работе над проектом федерального закона «О любительском рыболовстве».

В первом чтении законопроект был принят еще в 2013 году, и недавно председателем СФ Валентиной МАТВИЕНКО было дано поручение обеспечить содействие скорейшему принятию закона. Документ призван создать понятный и эффективный механизм регулирования любительского рыболовства с учетом особенностей водных биоресурсов.

За прошедшие три года законопроект «О любительском рыболовстве» не раз дорабатывался и корректировался, в том числе с учетом мнения общественных объединений рыболовов и Общероссийского народного фронта. Как уточнила Людмила Талабаева, не так давно Министерством сельского хозяйства РФ был подготовлен и направлен на согласование проект поправок к этому законопроекту. Поправки закрепляют право граждан на осуществление любительского рыболовства на водных объектах свободно и бесплатно, с учетом требований закона. Вызывавший дискуссии институт рыбопромысловых участков упраздняется. Кроме того, законопроект предусматривает ряд ограничений на такие виды рыболовства, как подводная охота, использование сетей...

«Наше совещание дает возможность выслушать обоснованную позицию разработчиков поправок, уточнить непонятные или неясные положения законопроекта, довести до сведения разработчиков свои предложения и пожелания, которые могли бы быть учтены в окончательной редакции поправок», - подчеркнула Людмила Талабаева.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: рыболовство 



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