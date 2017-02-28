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В Приморье суд рассмотрит дело о незаконном обороте "шпионской техники"

28 Февраля 2017, 16:40 | Приморье

Директору магазина грозит до 4-х лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Дальнереченским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ, незаконный сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По версии следствия, фигурант, действуя с целью сбыта и получения материальной выгоды, приобрел четыре технических средства (два из которых, как выяснилось позднее, были неисправны), в виде портативных цифровых видеорегистраторов, встроенных в корпус брелков.

Приобретенные им регистраторы (являющиеся специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения визуальной и акустической информации) он хранил в принадлежащей ему торговой точке с целью их продажи.

Летом 2016 года продавец магазина, введенный в заблуждение директором относительно законности реализации указанных «брелков», незаконно сбыл лицу – участнику оперативно-розыскных мероприятий одно из таких технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками отдела в г. Дальнереченске УФСБ России по Приморскому краю.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке уголовного судопроизводства

В настоящее время материалы дела направлены в Дальнереченский районный суд для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: прокуратура 



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