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В Приморье незаконно выловили краба на 20 млн рублей

28 Февраля 2017, 15:50 | Приморье

За два месяца компания выловила 249 тыс. особей краба, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Приморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку сведений, поступивших из управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, о возможных нарушениях в деятельности компании, занимающейся рыбоводством и переработкой морепродуктов.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что указанная компания - ООО «Озерки», осуществляет, в том числе, деятельность в районе реки Раздольная по разведению японского мохнаторукого краба посредством прудового хозяйства, состоящего из каскада 19 прудов, сообщающихся между собой.

При этом водное сообщение между рекой и прудами отсутствует и возможно только в период подъема уровня воды в реке и при частичном затоплении поймы.

Согласно заключению ФГБНУ «ТИНРО-Центр» японский мохнаторукий краб размножается в опресненном морском прибрежье, а для созревания гонад (органов животных, продуцирующих половые клетки) необходимо наличие солоноватой воды.

Однако, из-за большой удаленности каскада прудов от устья реки Раздольная, а также отсутствия сообщения между рекой и прудами, солоноватые воды, необходимые для созревания гонад краба мохнаторукого, в пруды не проникают.

Результаты проверки свидетельствовали о незаконной добыче (вылове) японского мохнаторукого краба указанной компанией в период с апреля по май 2016 года в количестве 249 тыс. особей, в отсутствие разрешения на вылов таких водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства.

В дальнейшем этот краб был реализован этой компанией. От незаконной деятельности ООО «Озерки» причинен экологический ущерб в размере свыше 20 млн рублей.

Учитывая данные обстоятельства, природоохранный прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения отделом дознания ОМВД России по г. Уссурийску возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль природоохранной прокуратуры.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прокуратура  краб  браконьерство 



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