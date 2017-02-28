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Вьетнамский донг Приморью не помешает
В Социалистической Республике Вьетнам побывала представительная российская делегация, в которую вошли и приморцы
Председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО предложила усилить акцент на взаимодействии вьетнамских провинций с российским Дальним Востоком во время встречи с руководством Социалистической Республики в ходе официального визита в эту страну. В работе делегации принимает участие губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
В процессе переговоров приоритетное внимание уделялось развитию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом. По словам спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, ожидается, что ввиду вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом внешнеторговый оборот должен вырасти почти в три раза. Точкой роста в этом процессе должны стать межрегиональные связи, подчеркнула председатель Совета Федерации.
Во время встречи с премьер-министром правительства Вьетнама Нгуеном Суан ФУКОМ Валентина Матвиенко предложила актуализировать и расширить прямые связи между вьетнамскими провинциями и российскими субъектами, сделав акцент на Дальнем Востоке.
«Можно было бы усилить акцент взаимодействия регионов Сибири и Дальнего Востока с вьетнамскими провинциями. Заинтересованы в подключении вьетнамских компаний к созданию на территории России кластеров легкой промышленности, предприятий агропромышленного комплекса. Такая работа успешно ведется в Московской и Калужской областях, в перспективе подобные проекты можно было бы развернуть и в Приморье, и на всём Дальнем Востоке», - заявила председатель Совета Федерации.
Премьер-министр правительства Вьетнама также подчеркнул значимость регионального взаимодействия между Россией и Вьетнамом.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, принимающий участие в работе российской делегации во Вьетнаме, отметил, создание кластера легкой промышленности в регионе на протяжении нескольких лет обсуждалось с вьетнамскими коллегами, однако на тот момент проект был признан экономически невыгодным ввиду высоких таможенных пошлин на ввозимые материалы.
«Сейчас, когда в Приморье введен уникальный режим Свободного порта Владивосток, в рамках которого действует режим свободной таможенной зоны, располагающий к созданию выгодных экпортно ориентированных производств, мы хотели бы вернуться к обсуждению этого проекта с вьетнамскими коллегами», - подчеркнул глава региона.
Владимир Миклушевский акцентировал, резидентами Свободного порта Владивосток стали уже более 160 компаний, в том числе с участием иностранных инвестиций. С учетом выгодного географического расположения и транзитного потенциала региона инвесторам обеспечен выход на крупнейшие мировые рынки. Широкий набор льгот, а также готовую инфраструктуру предоставляют инвесторам территории опережающего развития.
«В Приморье их три, а в ближайшее время будет создана четвертая - ТОР «Нефтехимический». На Дальнем Востоке России созданы беспрецедентные меры поддержки для инвесторов, и есть все шансы, что новые механизмы поддержки бизнеса не только увеличат приток инвестиций и внешнеторговый оборот России и Вьетнама, но и обеспечат экономический прорыв в двусторонних отношениях благодаря активному межрегиональному сотрудничеству», - заявил губернатор Приморья.
Юрий РОГОВ.
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