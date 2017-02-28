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Валерий Павлюк: Бизнес-Премия пополняет историю предпринимательства региона новыми именами

28 Февраля 2017, 14:00 | Приморье

Участников XIII Бизнес-Премии Приморского края приветствует Валерий ПАВЛЮК, президент ПАО «Дальневосточный банк» - Официального Партнера Премии-2017.

- Организованная по инициативе Издательской компании «Золотой Рог» и администрации Приморского края Бизнес-Премия является тем общественным институтом, который не только отмечает лидеров, чьи достижения служат развитию Дальнего Востока, но и задает вектор созидательного предпринимательства, направленный на улучшение бизнес-климата в регионе. И в этом наши цели соответствуют целям и задачам Премии.

Более четверти века работая в интересах своего региона, Дальневосточный банк вносит вклад в укрепление его социально-экономического потенциала, демонстрирует открытость и прозрачность для клиентов и партнеров, оказывает комплексное финансовое содействие предпринимателям.  И в этом критерии нашего банка и конкурса созвучны.

Ежегодно Бизнес-Премия подтверждает статус востребованной площадки для открытого диалога власти и бизнеса, независимого и объективного выбора бизнес-лидеров региона, поощрения лучших управленческих практик, поддержки развития экономики. Стабильный интерес к Премии говорит о том, что это событие является одним из центров притяжения для делового сообщества Дальневосточного региона.

Желаю всем участникам конкурса успеха в борьбе за звание лауреата, признания достигнутых результатов деятельности, новых перспектив. Независимо от итогов Бизнес-Премии, сегодня ее номинанты в авангарде признанных компаний-лидеров экономик региона, и  история предпринимательства Дальнего Востока пополняется новыми именами и интересными страницами.  

Все события XIII Краевой Бизнес-Премии смотрите на сайте DV-RATING.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Бизнес-Премия Приморского края 



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