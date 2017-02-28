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Руслан Булатов: Бизнес нуждается в здоровой деловой среде
Группа компаний «Альфа» по роду деятельности – партнер дальневосточного бизнеса. Работает во Владивостоке с 12 апреля 2000 г. Входит в пятерку сильнейших на рынке частных охранных услуг Приморья. Имеет представительства в Уссурийске, Находке, Артеме, Лесозаводске, Хабаровске, Южно-Сахалинске. Девизом компании являются слова: профессионализм, компетентность, надежность. Президент Группы компаний «Альфа» Руслан БУЛАТОВ ценит это и в других:
- Бесспорно, Бизнес-Премия - это уникальное мероприятие для делового сообщества Приморья уже только тем, что из года в год конкурс формирует позитивный имидж приморского регионального бизнеса.
Бизнес в своем стремлении развиваться нуждается не столько в поддержке законодательной власти или финансовых институтов, сколько в здоровой деловой среде, грамотном партнерстве и добросовестной конкуренции.
Мы каждый год уже много лет подряд говорим, что этот год был непростой для бизнеса, выстояли сильнейшие, подготовленные, компетентные… А значит, в сегодняшнем конкурсе принимают участие сильнейшие из сильнейших, и это мы видим по списку участников 13-й Бизнес-Премии.
Участники сегодняшнего конкурса – предприятия с высоким экономическим и социальным эффектом своей деятельности во главе с грамотными и компетентными профессионалами.
Я поздравляю всех участников и организаторов XIII Краевой Бизнес-Премии с очевидными достижениями и признанным лидерством.
Отчасти правильно сказал Франсуа де ЛАРОШФУКО: «В великих делах нужно стараться не столько создавать события, сколько пользоваться теми, которые представляются». Но сегодня в нашем бизнесе без нас никто событий не создаст. И поэтому спасибо вам, организаторы, за новые импульсы и возможность создавать события.
Все события XIII Краевой Бизнес-Премии смотрите на сайте DV-RATING.ru.
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