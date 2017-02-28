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Константин Воровьев: Каждый из участников премии уже является победителем в номинации "Социально ответственный бизнес"

28 Февраля 2017, 12:40 | Приморье

Участников XIII Бизнес-премии Приморского края приветствует Константин Воробьев, директор ООО «Акцент»

«Акцент» - лидер внедрения комплексных решений в области построения инженерной инфраструктуры и информационных систем для крупнейших государственных и коммерческих структур Приморского края. Является региональным партнером Microsoft, IBM, Xerox, Panasonic, Schneider Electric, Cisco Systems, Hewlett Packard и многих других ИТ-компаний с мировым именем. А еще – партнером регионального бизнеса в освоении новых технологий.

- Нашей компании посчастливилось быть генеральным спонсором шести из тринадцати ежегодных Бизнес-Премий, проводимых Издательской компанией «Золотой Рог» и администрацией Приморского края. И потому мы уже поднаторели как в подборе приветственных слов, адресуемых к участникам данного мероприятия, так и в компетенциях оценки претендентов на тройку лидеров в каждой из четырех номинаций… Так нам, по крайней мере, казалось.

И вот экономика стала съеживаться, и выяснилось, что удержать положительную динамику финансовых показателей оказалось под силу даже не сотням, а прямо-таки паре десятков компаний. Капитальные инвестиции в собственное развитие, которые ранее гарантировали флагманам приморской экономики будущую стабильность и доходы, легли на большинство из них тяжким обременением. Уже не кажутся уместными призывы типа «быстрее, выше, сильнее», а хочется сказать:
«...но вы держитесь...» И уже не поворачивается язык порассуждать о повышенной отдаче на капитал, а хочется посокрушаться относительно вопросов закредитованности приморского бизнеса, падения доли его оборотных активов в структуре баланса, роста постоянных затрат и причин возникновения всех этих негативных тенденций.

Но Бизнес-Премия - это все-таки наш весенний праздник, а потому позвольте выразить почтение всем тем участникам, кто несмотря ни на что продолжает не просто держаться, но и развиваться! И как бы ни проголосовали жюри и жители края, каждый из вас уже является победителем в номинации «Социально ответственный бизнес», потому что только благодаря вам и вашим растущим издержкам край удерживает на местах лучшие кадры, сохраняя собственные профессиональные компетенции и инфраструктуру, закладывая основу будущих растущих показателей ВРП и побед каждого из нас на ниве личного и предпринимательского дохода.

Все события XIII Краевой Бизнес-Премии смотрите на сайте DV-RATING.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Бизнес-Премия Приморского края 



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