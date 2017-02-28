Роман Дяблов: Хорошая связь - катализатор бизнеса

Участников XIII Бизнес-Премии Приморского края приветствует Роман Дяблов, директор приморского филиала Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, буквально ворвался на рынок сотовой связи России со стандартами 3G и 4G всего полтора года назад. Новый федеральный оператор, созданный путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома», сегодня работает в 65 регионах.

- Бизнес в Приморье стремительно развивается, хотя и делает это по «другим правилам» в сравнении с Центральной Россией. Тем интереснее наблюдать за ростом компаний края. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы видим развитие региона, чувствуем улучшение сервиса. Формируется здоровая конкуренция и борьба за клиента.

Бизнес-Премия - это великолепный проект, который позволяет наглядно отслеживать ключевые точки экономического развития Приморского края. Также это удобная площадка для знакомства и коммуникаций. А качественная связь - это всегда катализатор роста бизнеса.

Tele2 внимательно наблюдает за изменениями в бизнес-сообществе, отслеживает тенденции и изучает потребности рынка, чтобы наши тарифы и услуги отвечали самым актуальным задачам любого клиента. Работа на опережение позволяет нам завоевывать доверие как индивидуальных предпринимателей, так и крупных корпораций, а эффективная работа с издержками позволяет Tele2 предлагать выгодные условия. Скрытых предложений мы не используем, а расходы клиента на связь оптимизируются дополнительными сервисами и точным подбором тарифов.

Хотелось бы еще раз поблагодарить организаторов Премии за создание хорошей коммуникативной площадки для предпринимателей края. Мы надеемся на продолжительное сотрудничество, а участникам желаем честной и открытой борьбы, хороших клиентов и интересных проектов. Удачи!

Все события XIII Краевой Бизнес-Премии смотрите на сайте DV-RATING.ru.