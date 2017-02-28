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Оргкомитет XIII Бизнес-Премии Приморского края завершает отбор участников полуфинала

28 Февраля 2017, 11:20 | Приморье
7 марта в газете "Золотой Рог" будут опубликованы бюллетени для голосования по четырем номинациям конкурса.
XIII Бизнес-Премия Приморского края «Компания года и Менеджер года»  стартовала 7 февраля. За три недели на базе финансово-экономической отчетности сформирован список 100 самых эффективных компаний по итогам 2016 года – тех, кто обеспечил реальный рост, но это еще не участники полуфинала. Сегодня идет проверка на предмет основы роста. У кого-то рост акцизов, как, например, у оптовой торговли, кто-то, наоборот, избавляется от основных фондов… Подключились эксперты. Поступают заявки и от номинантов, кто реально считает, что в нынешних экономических условиях их результат – бизнес-успех.

Итак, Оргкомитет завершает отбор участников полуфинала. Кто будет в ТОП-25 в четырех номинациях? – узнаем уже через неделю.  7 марта в газете «Золотой Рог» будут опубликованы бюллетени для голосования по 4-м номинациям конкурса.

Все события XIII Краевой Бизнес-Премии смотрите на сайте DV-RATING.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Бизнес-Премия Приморского края 



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