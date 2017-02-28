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Компания "АВАБИ" создаст ферму по выращиванию трепанга и морского ежа в Приморье

28 Февраля 2017, 10:04 | Приморье

Компания «АВАБИ» подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, получив статус резидента Свободного порта Владивосток. Инвестор планирует создать предприятие по выращиванию таких ценных морских гидробионтов как дальневосточный трепанг, анадара и морской ёж. Общий объём инвестиций в проект составит 152,2 млн рублей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Предприятие предлагается разместить в Уссурийском заливе на береговой линии бухты Суходол в Шкотовском районе Приморского края. Резидент построит экспериментальные цеха по выращиванию молоди гидробионтов, цеха по разведению микроводорослей и переработке гидробионтов, научно - исследовательскую лабораторию. Строительство первых объектов начнется весной 2018 года, ввод предприятия в эксплуатацию и начало производства запланированы на вторую половину 2018 года. Инвестор планирует обеспечить 23 рабочих места.

«Наше предприятие, используя благоприятный природный потенциал прибрежной зоны Приморья, ориентировано на выращивание ценных морских гидробионтов с целью пополнения промысловых запасов водных биоресурсов и получения уникальной продукции. Совместно с Институтом Биологии Моря ДВО РАН будут созданы технологии промышленного выращивания гидробионтов. Статус резидента ТОР позволит применить уникальные преференции в части налоговых и таможенных льгот», - говорит директор ООО «АВАБИ» Руслан Знаменский.

Близость основных мировых рынков потребления – Китая, Японии, Кореи и других стран АТР создает для резидента благоприятные условия поставок продукции на экспорт.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: свободный порт владивосток  крдв  аваби 



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