Птицеводам Приморья дан приказ лететь на Восток

Приморским птицеводам предложен высококонкурентный японский рынок

С легкой руки премьер-министра Японии Синдзо АБЭ дальневосточные птицеводы, изначально замкнутые на локальном рынке, могут получить доступ на принципиально новый для себя рынок Азии. Наибольшие дивиденды в этом плане может извлечь ООО «Дальневосточная птица», перехватившее бизнес находящегося в стадии ликвидации «Михайловского бройлера». Но для этого новому игроку нужно пройти российский отбор на поставку птицеводческой продукции в Японию, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что в ходе визита президента Владимира ПУТИНА в Японию 15 и 16 декабря прошлого года Россия и Япония подписали 80 соглашений. Большая часть из них носит статус ни к чему не обязывающих меморандумов о взаимопонимании (этим же грешит и деловая программа Восточного экономического форума во Владивостоке. – Прим. авт.). Но вот скупо озвученная информация о предварительных договоренностях о допуске на японский рынок готовой мясной продукции, прошедшей термическую обработку, для компаний «Мираторг-Запад» (калининградская «дочка» агрохолдинга «Мираторг», одного из крупнейших в России производителей мяса) и «Ратимир» (крупнейший мясопереработчик в ДФО), произвела эффект разорвавшейся бомбы. Вслед за этим последовало заключение группой «Русагро» (реализует масштабный свиноводческий проект в Приморье) соглашения о поставках продукции с японской корпорацией Mitsui.

«Внутренний рынок мяса птицы уже близок к перенасыщению, рынок свинины – при условии реализации дальневосточных проектов – ждет та же участь. Поэтому выход для российских птице- и свиноводов один – в Азию. В числе перспективных рынков - Япония, Южная Корея, Вьетнам и Китай. При этом пробиться в Китай будет еще сложнее, чем в Японию. Японское направление стало возможно только после отмашки на государственном уровне, а в Китае, где продовольственная безопасность страны возведена в ранг национальной политики, такие шаги в ближайшее время вряд ли будут предприняты. В то же время в Японии высококонкурентный рынок, требующий очень высоких стандартов качества», - говорит представитель одного из крупных российских агрохолдингов.

Призыв Россельхознадзора пока не услышан

Россельхознадзор в ближайшее время направит японской стороне для согласования проект ветеринарного сертификата на поставки российского термически обработанного мяса птицы в Японию.

Планируется, что представители вители японских ведомств в марте проведут инспекцию российской системы безопасности при производстве сырой и готовой продукции из мяса птицы.

С января этого года Россельхознадзор начал проводить работу по формированию перечня российских предприятий, желающих экспортировать мясо птицы и термически обработанную продукцию из мяса птицы в Японию, для проведения их инспектирования японскими специалистами. Ветеринарные требования при поставках птицеводческой продукции в Японию будут в ближайшее время размещены на официальном сайте Россельхознадзора.

«В этой связи предприятия, заинтересованные в поставках птицеводческой продукции в Японию, могут обратиться в соответствующее территориальное Управление Россельхознадзора для проведения обследования на соответствие ветеринарным требованиям Японии», - говорится в сообщении ведомства.

Предприятиям, расположенным в Приморском крае и Сахалинской области, предписано обращаться в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

По данным ведомства, пока в адрес территориального управления заявок на проведение обследований на соответствие ветеринарным требованиям Японии от птицеводческих предприятий не поступало.

Не получила пока продолжения и инициатива Сингапура: в январе 2017 года готовность к поставкам птицы на остров выразили представители управления агропродовольствия и ветеринарии республики. В связи с этим птицеводам Приморья были направлены письма с предложением пройти инспекцию Россельхознадзора на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым Сингапуром. Список приморских предприятий, заинтересованных в экспорте мяса птицы и субпродуктов птицы в Республику Сингапур, Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области должно было представить в центральный аппарат Россельхознадзора к 1 февраля. Однако к этому сроку ни одно птицеводческое предприятие Приморского края и Сахалинской области желания поставлять свою продукцию в Сингапур не изъявило.

Тот ли бройлер?

Конечной целью совместной работы надзорных служб России и Японии являются выход на признание эквивалентности систем безопасности и допуск предприятий на рынки сторон под гарантии ветслужб. «В связи с этим Россельхознадзор проинформировал японскую сторону о восстановлении МЭБом статуса России как страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации, что создает хорошие перспективы для продолжения работы по допуску мяса из России на японский рынок», - сообщало ведомство. Предварительные результаты инспекций могут быть подведены в ходе визита министра сельского хозяйства РФ Александра ТКАЧЕВА в Японию ориентировочно в мае этого года.

В том же декабре в Токио было подписано соглашение между АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и компаниями Mayekawa и Marubeni по расширению производственных мощностей «Михайловского бройлера» (крупнейший производитель курятины в ДФО) и организации экспорта в страны АТР.

Пикантность ситуации в том, что в настоящее время на базе «Михайловского бройлера» действует другая компания - ООО «Дальневосточная птица», а собственно ЗАО «Михайловский бройлер», входившее в империю опального бизнесмена Игоря БОРБОТА, находится в стадии ликвидации.

Досье "Золотого Рога": В структуру группы компаний «Михайловский бройлер» (головная компания – ЗАО «Михайловский бройлер», зарегистрировано в качестве юридического лица 29 октября 2002 года) входят АО «Торговый дом «Михайловский» и три птицефабрики: «Михайловская», «Надеждинская» (обе - Приморский край) и «Хабаровская» (Хабаровский край). В целом предприятия могут выпускать 45 тыс. тонн мяса птицы в год. География поставок продукции фабрики включает Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую и Амурскую области, Еврейскую автономную область, Якутию. Ближайшая птицефабрика конкурентов находится в Приамурье - «Амурский бройлер». 51% акций ЗАО «Михайловский бройлер» принадлежит ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент», структуре, аффилированной с Игорем Борботом. Бизнесмен в настоящее время находится в США и ожидает рассмотрения вопроса о его депортации в Россию, где он проходит по делу о хищении более 4 млрд рублей при строительстве судоверфи «Звезда» в Большом Камне.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края 27 декабря 2016 года открыл конкурсное производство в отношении ЗАО «Михайловский бройлер» сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим назначена Анна БАДЮКОВА, ранее временный управляющий должника. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства назначено на 27 июня текущего года.

За «Михайловским бройлером» и «Хабаровским бройлером» в стан банкротов не так давно проследовало и ОАО «Птицефабрика «Надеждинская» (100%-ная «дочка» «Михайловского бройлера»). Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», определением Арбитражного суда Приморского края от 25 января в отношении ОАО введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Павел МОСКАЛЕНКО. Рассмотрение отчета временного управляющего назначено на 18 июля 2017 года. В настоящее время гендиректором птицефабрики является Игорь КИМ, бывший гендиректор ООО «Востокбиофарм».

«Для японцев, пунктуально относящихся ко всяким корпоративным процедурам, очень важно знать, с кем они будут работать и какая у контрагента история. Можно предположить, что в случае с подписанием соглашения в Токио под «Михайловским бройлером» подразумевался новый игрок (ООО «Дальневосточная птица»), оперативно созданный с нуля. Тогда именно ему и стоит пройти процедуру отбора от Россельхознадзора», - говорит один из участников рынка.

Досье "Золотого Рога": ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» зарегистрировано 31 мая 2016 года, ООО «Дальневосточная птица» и ООО «Надеждинская птица» - 8 июня 2016 года. Уставный капитал обеих компаний – 10 тыс. рублей, адрес: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 3, каб. 2. Генеральным директором новых компаний является Михаил ЕФИМЕНКО, а единственным владельцем – Александр ЛОСКУТОВ (1% напрямую, 99% через ООО «Оркитмил»). Кроме того, в Хабаровске зарегистрировано ООО «Хабаровская птица», гендиректором и единственным учредителем которого является Михаил МЕСНЯНКИН.

Интересно, что Михаил Меснянкин является владельцем и гендиректором ООО «Юридическая компания Центрального федерального округа», зарегистрированного в городе Белгороде. Том самом городе, откуда родом агрохолдинг «Белая птица», об интересе которого к активам «Михайловского бройлера» ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог».

Удар рублем

Планы по выходу дальневосточных мясопереработчиков на азиатский рынок может серьезно скорректировать укрупнение рубля, поскольку может негативно повлиять на их экспортные возможности и повысить конкурентоспособность импортной продукции.

В 2016 году, по предварительным данным, экспорт мяса из России увеличился примерно на 40%, до почти 150 тыс. тонн на сумму около $250 млн. В том числе поставки продукции свиноводства выросли в 1,6 раза, до 52 тыс. тонн. И это в условиях, когда большинство рынков сбыта все еще закрыто для российской продукции из-за африканской чумы свиней (АЧС). При постепенном открытии рынков прогнозировался рост экспорта свинины и субпродуктов до 200-250 тыс. тонн к 2020 году. Но уже в четвертом квартале 2016 года из-за укрепления рубля поставки стали приносить убытки или их рентабельность резко снизилась.

По словам главы Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея ЮШИНА, потенциал экспорта мяса птицы в 2020 году мог бы составить не менее 300 тыс. тонн против около 100 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов в 2016 году.

«Если экспорт мяса птицы упадет, то мы столкнемся с банкротствами средних и мелких предприятий в условиях перепроизводства. Уже в 2016 году динамика прироста сигнализировала об исчерпании внутренних резервов для роста. Сегодняшний курс рубля «спутал все карты», фактически сделал непригодными выработанные в 2015-2016 годах стратегии развития компаний», - заявил глава НМА.

Так, ГК «Русагро» отказалась в прошлом году от реализации тепличного проекта, в том числе и из-за укрепления рубля, за которым следует быстрый рост импорта плодоовощной продукции. По данным самой компании, укрепление рубля на 1% приводит к сокращению чистой прибыли на 2-3%, что снижает инвестиционные возможности.

По словам Сергея Юшина, компания может сократить и инвестиции, которые предусмотрены в проект в Приморье. Напомним, что, учитывая небольшой объем дальневосточного рынка и быстрое развитие свиноводства в регионе, «Русагро» планировала до 70% продукции отправлять на экспорт.

Досье "Золотого Рога": Новым владельцем активов ЗАО «Михайловский бройлер» и ЗАО «Хабаровский бройлер» (входит в группу «Михайловский бройлер», также находится в процессе ликвидации) весной 2015 года стал Эдуард ЯНАКОВ. В сентябре 2015 года было зарегистрировано ООО «Агрохолдинг Приморье», единственным учредителем которого выступил Эдуард Янаков. Первоначально «Агрохолдинг Приморье» возглавил Глеб ЗУЕВ, ранее руководивший «Дальполиметаллом», когда тот входил в сферу интересов Янакова. Однако на данный момент у «Агрохолдинга Приморье» другой гендиректор – Евгений СКУБЕЙДИН, ранее успевший порулить ЗАО «Михайловский бройлер».

Олег КЛИМЕНКО.