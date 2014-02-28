"Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" уходит в консорциум

Антимонопольщики не против передачи контроля над компанией, реализующей проект строительства суперверфи в Приморье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ЗАО "Современные Технологии Судостоения" (СП НК "Роснефть" и Газпромбанка) на паритетных началах) о приобретении в доверительное управление 75% минус 2 голосующие акции ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Сделка, являющаяся предметом указанного ходатайства, не приведет к ограничению конкуренции", - говорится в сообщении реуглятора.

Напомним, что ЗАО "Современные Технологии Судостоения" (СП НК "Роснефть" и Газпромбанка на паритетных началах) приобретает долю в ДЦСС для создания на базе ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" (Большой Камень) современной верфи по строительству гражданских судов и нефтяных платформ.

В ДЦСС входят 17 судостроительных и судоремонтных предприятий на Дальнем Востоке, в том числе судостроительный комплекс "Звезда" (Приморский край), на котором планируется изготовление шельфовых платформ. Объединенная судостроительная корпорация - крупнейший судостроительный холдинг России, созданный в 2007 году. 100% компании принадлежит государству.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.