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"Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" уходит в консорциум
Антимонопольщики не против передачи контроля над компанией, реализующей проект строительства суперверфи в Приморье
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ЗАО "Современные Технологии Судостоения" (СП НК "Роснефть" и Газпромбанка) на паритетных началах) о приобретении в доверительное управление 75% минус 2 голосующие акции ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
"Сделка, являющаяся предметом указанного ходатайства, не приведет к ограничению конкуренции", - говорится в сообщении реуглятора.
Напомним, что ЗАО "Современные Технологии Судостоения" (СП НК "Роснефть" и Газпромбанка на паритетных началах) приобретает долю в ДЦСС для создания на базе ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" (Большой Камень) современной верфи по строительству гражданских судов и нефтяных платформ.
В ДЦСС входят 17 судостроительных и судоремонтных предприятий на Дальнем Востоке, в том числе судостроительный комплекс "Звезда" (Приморский край), на котором планируется изготовление шельфовых платформ. Объединенная судостроительная корпорация - крупнейший судостроительный холдинг России, созданный в 2007 году. 100% компании принадлежит государству.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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