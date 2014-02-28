www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.85 р. 100 JPY: 58.74 р.
EUR: 75.81 р. 10 CNY: 96.26 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экология
Распечатать

Жители Приморья задыхаются в ядовитой пыли

28 Февраля 2014, 09:32 | Приморье

Зима в этом году выдалась бесснежная, над п. Фабричный в Кавалеровском районе, рядом с которым расположены два оловянных хвостохранилища,  - летает облако пыли. В связи с этим жители п. Фабричный обратились к губернатору с просьбой провести работу по  пылеподавлению и рекультивации хвостохранилищ.

«Год от года ухудшается ситуация с брошенными отходами горно-обогатительного производства бывшего ХГОКа, ветер разносит ядовитую и опасную пыль по всему поселку, заражая землю, воду и воздух»,- пишут жители поселка. Но рекультивацию хвостохранилищ делать без согласия собственников нельзя. Администрация района не может распоряжаться чужим имуществом. А хозяин хвостов долго пребывал вдали от Приморья.

Недавно, правда, собственниками двух хвостохранилищ стала китайская компания «Пять звезд», планирующая построить тут горно-обогатительную фабрику по переработке отходов из двух хвостохранилищ. Долго решался вопрос оформления аренды земли под хвостами, потом судились с Росреестром, у которого нашлись свои претензии, наконец суды позади, компания доказала свое право работать на хвостах. Уже нынешней весной закипит работа по созданию фабрики на хвостах. Производство обещает быть экологически чистым. С последующей рекультивацией. Новым собственникам райадминистрация и районная Дума направили письма с требованием решить проблему загрязнения поселка Фабричный. Судя по настрою новых владельцев, от своих обязательств, в том числе по рекультивации хвостов, они не отказываются.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото dvfond.ru.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: производство  экология  гок  приморье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru