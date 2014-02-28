Жители Приморья задыхаются в ядовитой пыли

Зима в этом году выдалась бесснежная, над п. Фабричный в Кавалеровском районе, рядом с которым расположены два оловянных хвостохранилища, - летает облако пыли. В связи с этим жители п. Фабричный обратились к губернатору с просьбой провести работу по пылеподавлению и рекультивации хвостохранилищ.

«Год от года ухудшается ситуация с брошенными отходами горно-обогатительного производства бывшего ХГОКа, ветер разносит ядовитую и опасную пыль по всему поселку, заражая землю, воду и воздух»,- пишут жители поселка. Но рекультивацию хвостохранилищ делать без согласия собственников нельзя. Администрация района не может распоряжаться чужим имуществом. А хозяин хвостов долго пребывал вдали от Приморья.

Недавно, правда, собственниками двух хвостохранилищ стала китайская компания «Пять звезд», планирующая построить тут горно-обогатительную фабрику по переработке отходов из двух хвостохранилищ. Долго решался вопрос оформления аренды земли под хвостами, потом судились с Росреестром, у которого нашлись свои претензии, наконец суды позади, компания доказала свое право работать на хвостах. Уже нынешней весной закипит работа по созданию фабрики на хвостах. Производство обещает быть экологически чистым. С последующей рекультивацией. Новым собственникам райадминистрация и районная Дума направили письма с требованием решить проблему загрязнения поселка Фабричный. Судя по настрою новых владельцев, от своих обязательств, в том числе по рекультивации хвостов, они не отказываются.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото dvfond.ru.