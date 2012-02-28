ВНХК договорилась с жителями Врангеля

Восточная нефтехимическая компания, дочернее предприятие ОАО «НК «Роснефть», подписала общественный договор с администрацией Находки и жителями п. Врангель.

В поселке планируется построить один из самых современных в мире нефтехимических комплексов, сообщили в пресс-службе ВНХК. Компания обязалась подробно информировать население о ходе проектирования нефтехимического комплекса. Для этого в холле дома культуры Врангеля установят стенд, где будет регулярно размещаться информация о проекте, а также почтовый ящик для сбора вопросов и пожеланий. На основании пожеланий жителей к концу 2012 года будет разработана долгосрочная программа развития и благоустройства микрорайона.

"Золотой Рог".