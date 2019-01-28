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Скот в Приморье до марта не доживет
Необходимая вакцина прибудет в животноводческие хозяйства слишком поздно
Массовое распространение инфекционных болезней среди животных в Приморском крае продолжается. При этом, мясо в регионе все дорожает, а животные продолжают погибать. Главную проблему животноводческих хозяйств может решить необходимая вакцина, но поступит в Приморье она еще не скоро, сообщает газета «Золотой Рог».
Напомним, что свиноферма «Русагро-Приморье», расположенная в Михайловском районе, благодаря вирусу ящура потеряла 481 животное. Сами представители компании значительными такие потери не считают. На сегодняшний день в Михайловском районе введен режим карантина.
Чрезвычайная ситуация произошла и в Спасском районе Приморского края: на свинокомплексе «Мерси-трейд» было выявлено массовое заболевание свиней ящуром. Из 22,5 тысячи голов уже погибло более 7 тысяч животных, остальные подлежат уничтожению.
«Вирус ящура возник и распространился вследствие недоработки как самих предпринимателей, так и ветеринарных служб», - рассказал «Золотому Рогу» директор ООО «Агрофонд-П» Сергей Дудник. «С таким вирусов как ящур, который мгновенно передается воздушно-капельным путем на огромные расстояния от 60 до 100 километров, бороться практически невозможно. Только путем создания предприятия закрытого типа, максимально изолированного от внешнего мира, или с помощью своевременной вакцинации», - отметил эксперт, пояснив, что вирус ящура бывает семи типов, и каждый требует своей индивидуальной вакцины. «Пять лет назад, когда у нас возникла похожая ситуация, правительство отреагировало на нашу заявку оперативно, была даже снята поставка вакцины во Вьетнам и передана нам, чтобы мы могли максимально быстро справиться с проблемой. Сегодня власти оказались к эпидемии не готовы. Прежде чем заказывать вакцину, мы должны сначала выявить какой именно вирус ящура свирепствует. На сегодняшний день это тип «О», характерный для Северо-Восточной Азии. Заявку мы подали, но необходимую нам вакцину еще только изготавливают и получить ее мы сможем не раньше марта, а это чревато большими потерями в животноводстве», - прокомментировал Дудник.
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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