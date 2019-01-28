В Приморье уничтожат около 70 тысяч свиней, ставших жертвой ящура

Масштабы потерь на свинофермах Приморского края от распространяющейся эпизоотии ящура, нараставшие в последние две недели после первой зафиксированной вспышки 11 января на племенной ферме компании «Русагро» в Михайловском районе, вероятно, окажутся рекордными за последние 20 лет, пишет газета "Золотой Рог".

По некоторым данным, количество голов, подлежащих уничтожению возросло от первых 500 голов до почти 70 тыс. При этом общее поголовье свиней в Приморье составляет порядка 170 тыс. голов.

Как писал "Зололотой Рог", вслед за первой вспышкой эпидемии последовали другие, более масштабные, уже в Спасском районе. Сначала на свинокомплексе компании «Мерси Трейд» в селе Прохоры, где уничтожению подлежит без малого 25 тыс. зараженных вирусом животных, следующая вспышка – на свинокомплексе компании «Приморский бекон», расположенном так же в селе Прохоры Спасского района. По некоторым данным, на этом свинокомплексе будет уничтожено порядка 45 тыс. голов. Кроме того, обнаружено животное с признаками заболевания ящуром в крестьянско-фермерском хозяйстве в селе Новоникольск Уссурийского района.

По мнению специалистов, причиной столько масштабной эпизоотии стала концентрация большого количества поголовья, а также несоблюдение правил ветеринарной защиты на самих предприятиях. Подобные эпизоотии на соседних территориях иностранных государств случаются с периодичностью 3 – 4 года. В Приморском крае по мере строительства и заполнения животными новых свинокомплексов эпизоотии будут нарастать, считают они.