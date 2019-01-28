В Приморье застройщики оштрафованы на 26 миллионов рублей

За 2018 год инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края вынесла 706 постановлений о нарушении действующего законодательства на сумму 25,8 миллиона рублей. Это на 24% больше, чем в 2017 году, когда было вынесено 570 постановлений на 25,3 миллиона рублей.



Как сообщил и.о. руководителя инспекции Вячеслав Рябов, всего в 2018 году ведомство вело надзор на 909 объектах капитального строительства, а также проводило мероприятия по контролю и надзору за соблюдением законодательства в области долевого строительства на 101 объекте, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



«За год специалисты провели 2 355 проверок», – отметил Вячеслав Рябов.



По итогам этих мероприятий выдано 708 предписаний об устранении нарушений, 77 предостережений. Составлено 1 207 протоколов, часть из которых была направлена для рассмотрения в мировые суды и Арбитражный суд.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.