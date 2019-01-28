12 приморцев стали финалистами конкурса "Лидеры России"

27 января завершилась основная часть оценочных мероприятий полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» в ДФО.

Из 311 участников регионального полуфинала, прошедшего на выходных во Владивостоке, были выбраны сильнейшие конкурсанты. «На Дальнем Востоке из 30 приглашенных в финал конкурсантов 12 представляют Приморский край, 7 – Хабаровский край, 6 – Амурскую область, 2 – Сахалинскую область. Из Магаданской области, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края в финал проходят по одному участнику из каждого региона», – уточнил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей КОМИССАРОВ.

Он напомнил, что из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашенных в финал не выполнит задание «Сердце лидера» (социальный проект), его ждет дисквалификация. В этом случае его место займет полуфиналист из листа ожидания, который выполнил это условие конкурса.

Ранее уже были определены финалисты Конкурса из Уральского и Сибирского федеральных округов. В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах. Финал конкурса состоится с 13 по 17 марта в Сочи.

Наталья КОМИССАРОВА

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Газета "Золотой Рог", Владивосток