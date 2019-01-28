Миллионер из Владивостока рассказал правду о конкурсе "Лидеры России"

Жизнь победителя конкурса управленцев кардинально изменилась за один год

Весной 2018 года Николай СТЕЦКО стал победителем конкурса «Лидеры России». На тот момент молодой управленец был ассистентом кафедры управления ВГУЭС и помощником депутата. Сегодня он директор департамента проектного управления Инвестиционного агентства Приморского края. О том, что еще изменилось в его жизни после «Лидеров России», Николай Стецко рассказал деловой газете «Золотой Рог».

«Изначально я не рассчитывал на победу, для меня региональный полуфинал был конечной целью - интересовала сама технология работы с лучшими управленцами Дальнего Востока, – рассказывает Николай Стецко. – Я не ожидал, что пройду дальше, поэтому финал и победа в конкурсе были приятной неожиданностью. В итоге «Лидеры России» стали для меня школой жизни, позволившей оценить свой уровень, писал "Золотой Рог".

Как и многие другие участники конкурса, я хотел разделить образовательный грант со своей командой. К сожалению, такой возможности положение о конкурсе не предоставило. В итоге выбрал англоязычную программу Executive MBA РАНХиГС. Около 70 финалистов «Лидеров России» тоже остановили свой выбор на этом университете, а 20 из них учатся на той же специальности, что и я. Программа дорогостоящая, пришлось не только потратить 1 млн гранта, но и доплатить собственные деньги. О своем выборе я совершенно не жалею. Вложение личных средств дает дополнительный стимул максимально включаться в процесс обучения и брать все от каждого урока. Поэтому я с удовольствием каждые два месяца летаю в Москву, чтобы посетить занятия.

Досье «Золотого Рога»: Как сообщает РАНХиГС, главная задача программы Executive MBA – формирование стратегического видения ситуации, системного мышления. Акцент в обучении делается на изучении взаимосвязей всех сфер современного менеджмента и навыках разработки и реализации генеральной стратегии компании. Программа Executive MBA имеет интегральную специализацию – «Cтратегическое управление».

Моим наставником по итогам «Лидеров России» стал ректор РАНХиГС Владимир Александрович МАУ. У нас сложились прекрасные отношения, и мы общаемся каждый раз, когда я приезжаю в столицу. Поначалу мы пытались понять, чем можем быть полезны друг другу – наставник даже приглашал меня к себе на работу. В итоге сошлись во мнении, что будем продолжать регулярное общение, чтобы лучше узнать друг друга. Ведь в диалоге совместные проекты обязательно появятся. Помимо этого, Владимир Александрович делится со мной рекомендациями о карьерном росте и нюансами взаимодействия с органами власти. Сегодня наше общение носит скорее неформальный характер.

Досье «Золотого Рога»: Владимиру Александрович Мау – ректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор, доктор философии (PhD) Университета Пьер Мендес Франс (Франция) по специальности «Прикладная экономика». Является заслуженным экономистом и государственным советником Российской Федерации I класса. Специалист в области экономической теории, истории экономической мысли и народного хозяйства. Автор 25 монографий, книг и учебных пособий, изданных в России и Великобритании, и более 600 брошюр и статей (на русском, английском, французском, немецком и итальянском языках).

В финале конкурса и после поступило несколько предложений о работе, в том числе из других регионах России. Мне были приятны и лестны эти предложения, но я хочу работать на той территории, где родился. Поэтому принял решение не уезжать из Приморского края и заниматься улучшением инвестиционного климата в нашем регионе. Сегодня я работаю в Инвестиционном агентстве Приморья, а значит – иду к своей цели.

Главный приз конкурса «Лидеры России» – не деньги, а связи. Именно они помогают в работе. Я тесно сотрудничаю не только с дальневосточными, но и с центральными регионами. Финалисты «Лидеров России» создали чат, где мы общаемся на протяжении года. Здесь я могу задать вопрос представителям федеральных органов власти, менеджерам крупных и малых компаний. И это общение – самое ценное, что можно получить от конкурса «Лидеры России».

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