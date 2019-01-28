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Во Владивостоке начал работу сервисный центр по обслуживанию грузовой техники
Компания «Атлант Восток» приступила к ремонту грузовой техники любого уровня сложности. Инвестиционный проект по созданию во Владивостоке многофункционального сервисного центра обслуживания и ремонта коммерческого автотранспорта реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Стоимость проекта превысила 112 млн рублей, новое предприятие рассчитано на создание 42 современных рабочих мест, сообщили газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Мы приобрели земельный участок площадью 1,2 гектара с комплексом зданий и сооружений, провели работы по внутренней отделке помещений, ремонту фасадов и присоединению к электрическим и теплосетям, завершили техническое оснащение цеха кузовного ремонта, оборудовали склад и уже приступили к обслуживанию легкового и коммерческого автотранспорта, - рассказал генеральный директор ООО «Атлант Восток» Максим Кондратюк.
За время открытия первого из трех цехов компания отремонтировала 30 автомобилей. К концу первого квартала будут запущены еще два новых оснащенных цеха – по ремонту легковых машин и покраски. Таким образом в мастерских нового предприятия одновременно смогут обслуживать до 25 единиц транспорта.
Резидент свободного порта намерен компенсировать недостаток во Владивостоке специализированных центров для большегрузной техники, предоставляя комплекс квалифицированных услуг, включая сервисное обслуживание и ремонт. На сегодняшний день уже налажены контакты с поставщиками комплектующих, что позволяет своевременно устранять неисправности любого уровня сложности автомобилей, преимущественно иностранных марок.
«Мы постоянно развиваем набор услуг, инициируем новые виды поддержки инвесторов, в том числе в электронном виде. Самый яркий пример - «личный кабинет», с помощью которого любой инвестор может зайти на сайт Корпорации и в on-line режиме подать заявку на получение статуса резидента. Данная опция совершенно бесплатна, и позволяет получать услуги управляющей компании, в том числе предоставлять отчетность, вести мониторинг за реализацией проекта и исполнения своих обязательств по соглашению», - отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.
На сегодняшний день, по данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 1088. Общая сумма заявленных проектов 591,5 млрд рублей, реализация которых позволит создать около 61 тысячи современных рабочих мест. Причем 100 резидентов СПВ свои проекты уже запустили, вложив в экономику региона более 54 млрд рублей и создав 6590 рабочих мест.
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