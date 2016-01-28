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До 31 января жители Дальнего Востока могут приобрести "Интерактивное ТВ 2.0" со скидкой 50%
Первое коробочное OTT-решение* «Интерактивное ТВ 2.0» от «Ростелекома» доступно жителям Дальнего Востока по сниженной цене. С помощью «Интерактивного ТВ 2.0» телевизионный и видеоконтент становится доступен в любом месте, где есть интернет от любого провайдера, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
На сегодняшний день стоимость полного комплекта оборудования «Интерактивного ТВ 2.0» составляет 1990 рублей. Акция продлится до 31 января 2016 года.
Благодаря новой ОТТ-приставке «Интерактивное ТВ» стало доступно на всех экранах. Приставку можно подключить беспроводным способом – через Wi-Fi (рекомендуемая скорость передачи данных от 3 Мбит/с), то есть не потребуется прокладывать дополнительные провода по квартире.
С помощью новой ТВ-приставки контент «Интерактивного ТВ 2.0» доступен в любом месте, где есть интернет. Приставку можно перевозить – она работает на всей территории страны, причем подстраивается под текущий часовой пояс.
В настоящее время пользователям приставки «Интерактивного ТВ 2.0» доступен основной пакет телеканалов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ 2.0» (122 канала, в том числе 29 – познавательных, 13 – кино, 15 – музыкальных, 13 – спортивных). Также можно подписаться на дополнительные каналы: «HD 2.0» (4 канала) и «Взрослый 2.0» (4 канала).
В сервисе «Видеопрокат» доступны более 2,5 тыс. фильмов разных жанров и лет, в том числе 300 – в HD-формате, 60 – в 3D, а также около 150 сериалов. Многие фильмы появляются в «Видеопрокате» сразу после проката, еще до выпуска на DVD.
Также обладатели приставки могут пользоваться популярными дополнительными сервисами «Интерактивного ТВ» – «Управление просмотром» (пауза, перемотка, просмотр с начала, архив передач), «Караоке» (2 тыс. песен), «Родительский контроль» (ограничивает доступ детей к контенту в зависимости от возрастной маркировки), «Мультискрин» (объединяет до 5 экранов: телевизор, компьютер, ноутбук, планшет, Smart TV). Сервисы «Мультискрин» и «Родительский контроль» предоставляются бесплатно, на «Управление просмотром» действует акция, также предполагающая бесплатное использование сервиса до конца января 2016 года. Приставка доступна для заказа на сайте компании www.rt.ru, также ее можно купить в розничной сети «Ростелекома» и в других торговых сетях.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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