Приморье вошло в российский ТОП-15 по реализации программы импортозамещения

Приморский край по итогам 2015 года вошел в ТОП-15 всероссийского рейтинга по реализации программы импортозамещения, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Рейтинг составлен компанией «Медиалогия». В него вошли всего 25 регионов РФ, Приморский край занимает 12 место.

При этом в рейтинг по реализации программы импортозамещения вошли всего два региона Дальнего Востока. Приморье занимает самую высокую строчку по ДФО, Хабаровский край расположился на 21 месте.

Лидерами медиарейтинга стали Москва, Краснодарский край и Свердловская область, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.