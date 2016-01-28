Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Приморье вошло в российский ТОП-15 по реализации программы импортозамещения
28 Января 2016, 12:02 | Приморье
Приморский край по итогам 2015 года вошел в ТОП-15 всероссийского рейтинга по реализации программы импортозамещения, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Рейтинг составлен компанией «Медиалогия». В него вошли всего 25 регионов РФ, Приморский край занимает 12 место.
При этом в рейтинг по реализации программы импортозамещения вошли всего два региона Дальнего Востока. Приморье занимает самую высокую строчку по ДФО, Хабаровский край расположился на 21 месте.
Лидерами медиарейтинга стали Москва, Краснодарский край и Свердловская область, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Автор:
Новости тематики
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- В Приморье собрали первый летный образец многоцелевого вертолета
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- До последнего покупателя
- Удар ниже причала
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- Деградация агломерации
Новости раздела
- Недоступно, но привлекательно
- По Владивостоку с гидом
- Tigre de Cristal признали лучшим курортом России
- Самим не вытянуть
- Угольной пыли спуску не дадут
- В Приморье первый взмах "Крыльев Востока" прошел на сверхскоростях
- В Приморье рыбаки-профессионалы вышли на поединок с удочками
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- Президент МТС Алексей Корня: МТС стремительно трансформируется в IT-компанию
- В России начала работать Единая биометрическая система
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
Loading...