Около 50 тонн мороженого из Приморья вывезено китайскими туристами

В Приморье увеличился выпуск мороженого Выпуск мороженого в Приморском крае в 2015 году составил более четырех тысяч тонн. Это выше уровня 2014 года на 101,5 процентов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Приморские предприятия в условиях действия эмбарго успешно занимают нишу на отечественном рынке такого деликатесного продукта, как мороженое.

Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, местное мороженое в четыре раза дешевле иностранного.

«В 2015 году выпуск мороженого приморскими предприятиями составил более четырех тысяч тонн, это 101,5 процентов к уровню 2014 года. Мороженое, произведенное из российского сырья, по качеству не уступает, а даже превосходит импортную продукцию, но в четыре раза дешевле иностранных аналогов», – рассказали в ведомстве.

Большую заинтересованность в поставках приморской продукции проявляют представители КНР.

«Уже заключены контракты и произведены поставки 2,5 тонн мороженого в Китай предприятием ОАО «Арсеньевский молочный комбинат». Кроме того по информации руководства комбината около 50 тонн этой продукции было вывезено в частном порядке китайскими туристами», – добавили специалисты.

Отметим, во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» в 2015 году мороженое марки «Чарли» и «Париж» производимое предприятием ООО «Фабрика мороженого» получили звание лауреата.

Напомним, Приморский край по итогам 2015 года вошел в ТОП-15 всероссийского рейтинга регионов РФ по импортозамещению. В нем наш регион занимает 12 место. При этом в рейтинг по реализации программы импортозамещения вошли всего два региона Дальнего Востока. Приморье занимает самую высокую строчку по ДФО, Хабаровский край расположился на 21 месте.