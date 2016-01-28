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Около 50 тонн мороженого из Приморья вывезено китайскими туристами
28 Января 2016, 11:10 | Приморье
В Приморье увеличился выпуск мороженого
Выпуск мороженого в Приморском крае в 2015 году составил более четырех тысяч тонн. Это выше уровня 2014 года на 101,5 процентов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Приморские предприятия в условиях действия эмбарго успешно занимают нишу на отечественном рынке такого деликатесного продукта, как мороженое.
Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, местное мороженое в четыре раза дешевле иностранного.
«В 2015 году выпуск мороженого приморскими предприятиями составил более четырех тысяч тонн, это 101,5 процентов к уровню 2014 года. Мороженое, произведенное из российского сырья, по качеству не уступает, а даже превосходит импортную продукцию, но в четыре раза дешевле иностранных аналогов», – рассказали в ведомстве.
Большую заинтересованность в поставках приморской продукции проявляют представители КНР.
«Уже заключены контракты и произведены поставки 2,5 тонн мороженого в Китай предприятием ОАО «Арсеньевский молочный комбинат». Кроме того по информации руководства комбината около 50 тонн этой продукции было вывезено в частном порядке китайскими туристами», – добавили специалисты.
Отметим, во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» в 2015 году мороженое марки «Чарли» и «Париж» производимое предприятием ООО «Фабрика мороженого» получили звание лауреата.
Напомним, Приморский край по итогам 2015 года вошел в ТОП-15 всероссийского рейтинга регионов РФ по импортозамещению. В нем наш регион занимает 12 место. При этом в рейтинг по реализации программы импортозамещения вошли всего два региона Дальнего Востока. Приморье занимает самую высокую строчку по ДФО, Хабаровский край расположился на 21 месте.
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"Это выше уровня 2014 года на 101, 5 процентов" и "это 101, 5 процентов к уровню 2014 года" - считаете, что это одно и то же? Не удивляюсь, что у этой заметки и автор безымянный. Анонимно что попало пишет.