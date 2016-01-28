www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Итальянцы положили глаз на Владивостокскую кольцевую автодорогу

28 Января 2016, 09:00 | Приморье

Проект Владивостокской кольцевой автодороги заинтересовал строительную компанию из Италии

Строительная компания из Италии хочет построить мост через пролив Босфор Восточный с Эгершельда на остров Русский во Владивостоке. На прошедшей неделе глава города Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ провел рабочую встречу с директором филиала итальянского акционерного общества «Салини Импреджило» в России Андреа ТУЛЛИ, в рамках которой последний рассказал, что проект Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) в числе приоритетных у компании.


 

Эти переговоры состоялись по инициативе итальянской стороны, которая проявила большой интерес к реализации во Владивостоке ряда крупных строительных проектов. В числе приоритетных - Владивостокская кольцевая автодорога (ВКАД), включающая в себя также возведение моста через пролив Босфор Восточный между полуостровом Шкота и островом Русским.

В ходе оживленного обмена мнениями участники встречи обсудили варианты возможного сотрудничества по возведению объектов ВКАД. Достигнута договоренность об обмене проектной, технической и финансовой информацией для определения дальнейших совместных действий в данном направлении.

Досье «Золотого Рога»: Итальянская компания Salini Impregilo уже более 100 лет специализируется на строительстве железных дорог, линий метро, автомагистралей, плотин, гидроэлектростанций и предоставлении услуг строительного инжиниринга. Штаб-квартира компании располагается в Милане. Ее годовой оборот составляет более 4 млрд евро, портфель заказов - более 32 млрд евро. В настоящее время общее количество сотрудников компании составляет 34,4 тысячи человек. Проекты компании реализовываются более чем в 50 странах. За время своего существования Salini Impregilo построила более 35 тысяч км автомагистралей и 6,7 тысячи км железных дорог, 375 км метро, более 300 км мостов, плотин, гидроэлектростанций.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: строительство  мост  дороги 






Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним10:21, 28.01.2016#

    Новость ни о чем. Как будет готова первая очередь ВКАДа так и напишите, кто строил, с биографией. . И. т. д. С радостью почитаю. Пока новость лишь о встрече. Или хотя бы фото репортаж о начале строительства, сроки начала и окончания работ. Санкции за неисполнение. Вот это была бы новость.

  • Stiv10:22, 28.01.2016#

    И отвилочек в Диомид пожалуйста!!!!!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru