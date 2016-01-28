Итальянцы положили глаз на Владивостокскую кольцевую автодорогу

Проект Владивостокской кольцевой автодороги заинтересовал строительную компанию из Италии

Строительная компания из Италии хочет построить мост через пролив Босфор Восточный с Эгершельда на остров Русский во Владивостоке. На прошедшей неделе глава города Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ провел рабочую встречу с директором филиала итальянского акционерного общества «Салини Импреджило» в России Андреа ТУЛЛИ, в рамках которой последний рассказал, что проект Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) в числе приоритетных у компании.





Эти переговоры состоялись по инициативе итальянской стороны, которая проявила большой интерес к реализации во Владивостоке ряда крупных строительных проектов. В числе приоритетных - Владивостокская кольцевая автодорога (ВКАД), включающая в себя также возведение моста через пролив Босфор Восточный между полуостровом Шкота и островом Русским.

В ходе оживленного обмена мнениями участники встречи обсудили варианты возможного сотрудничества по возведению объектов ВКАД. Достигнута договоренность об обмене проектной, технической и финансовой информацией для определения дальнейших совместных действий в данном направлении.

Досье «Золотого Рога»: Итальянская компания Salini Impregilo уже более 100 лет специализируется на строительстве железных дорог, линий метро, автомагистралей, плотин, гидроэлектростанций и предоставлении услуг строительного инжиниринга. Штаб-квартира компании располагается в Милане. Ее годовой оборот составляет более 4 млрд евро, портфель заказов - более 32 млрд евро. В настоящее время общее количество сотрудников компании составляет 34,4 тысячи человек. Проекты компании реализовываются более чем в 50 странах. За время своего существования Salini Impregilo построила более 35 тысяч км автомагистралей и 6,7 тысячи км железных дорог, 375 км метро, более 300 км мостов, плотин, гидроэлектростанций.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.