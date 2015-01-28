В Приморье составят топ-50 рабочих профессий

В Приморье составят топ-50 наиболее востребованных для края рабочих профессий и специальностей до 2020 года. Их будут готовить в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями, пишет газета "Золотой Рог".

Как пояснили в департаменте образования и науки, это необходимо для возрождения престижа рабочих профессий, востребованных экономикой региона.

«Нам необходимо добиться того, чтобы подготовка кадров в учреждениях среднего профессионального образования не просто соответствовала запросам рынка труда и нуждам работодателей, бизнеса, а опережала их. Главная ставка будет делаться на дуальное обучение – изучение теории в учебном заведении одновременно с производственным обучением на предприятии», - подчеркнули в департаменте.

Сегодня между колледжами Приморья и краевыми предприятиями уже заключено более 200 соглашений о сотрудничестве. Однако, по мнению специалистов, этого недостаточно, пишет газета "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.