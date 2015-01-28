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В Приморье составят топ-50 рабочих профессий

28 Января 2015, 13:30 | Приморье

В Приморье составят топ-50 наиболее востребованных для края рабочих профессий и специальностей до 2020 года. Их будут готовить в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями, пишет газета "Золотой Рог".

Как пояснили в департаменте образования и науки, это необходимо для возрождения престижа рабочих профессий, востребованных экономикой региона.

«Нам необходимо добиться того, чтобы подготовка кадров в учреждениях среднего профессионального образования не просто соответствовала запросам рынка труда и нуждам работодателей, бизнеса, а опережала их. Главная ставка будет делаться на дуальное обучение – изучение теории в учебном заведении одновременно с производственным обучением на предприятии», - подчеркнули в департаменте.

Сегодня между колледжами Приморья и краевыми предприятиями уже заключено более 200 соглашений о сотрудничестве. Однако, по мнению специалистов, этого недостаточно, пишет газета "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: вакансии  профессия  кадры 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ19:52, 28.01.2015#

    Составят, разработают, предлоожат, улучшат, построят и т. д. и все в будующем времени. за 15 лет нет нечего.

  • Большой брат20:07, 28.01.2015#

    Включите, пожалуйста, ГУБЕРНАТОРа и МЭРов всех городов ПК. Было бы не плохо пояснить этим товарищам, что они РАБОЧИЕ специальности, а не ИЖДИВЕНЧЕСКИЕ, и должны быть подготовлены в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями, а не за бабло и жополизство.

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