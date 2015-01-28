Будущим специалистам в Приморье рассказали как начинать карьеру

Топ-менеджеры рассказали выпускникам вузов о том, что в начале своей профессиональной деятельности нужно много и усердно работать

Какими компетенциями должны обладать молодые специалисты, чтобы состояться на своем рабочем месте и двигаться вверх по карьерной лестнице? Как правильно расставить приоритеты в выборе будущего места работы? Каких ошибок не стоит допускать в начале своей карьеры? Ответы на эти и другие вопросы искали топ-менеджеры ведущих компаний Владивостока и слушатели «Школы менеджеров» Бизнес-Клуба «Диалоги», пишет газета "Золотой Рог".

Напомним, «Школа менеджеров» Бизнес-Клуба «Диалоги» начала свою работу в 2014 году. Для участия в ней из 200 желающих – студентов различных вузов Владивостока - было отобрано 17 человек. На сегодняшний день обучение в Школе проходят 12 студентов старших курсов. Занятия проходят в различных форматах: тренинги, семинары, мастер-классы. На этот раз выпускники и потенциальные работодатели собрались за круглым столом в новом офисе компании «Билетур» для того, чтобы обсудить вопросы трудоустройства молодых специалистов. Разговор получился интересным – ведь те, кто уже завтра придет в компании на свое первое рабочее место, получили из первых уст советы о том, как стоит начинать свою профессиональную карьеру. Стоит отметить, что потенциальные работодатели были со студентами откровенны и охотно делились не только своими наблюдениями и опытом работы с молодыми специалистами, но и личными историями успеха.

Честно и откровенно начал разговор с ребятами Денис КОРОЛЕВ, генеральный директор ООО «Дальгеосервис». Он рассказал о том, как начинал свой бизнес, а также посоветовал набраться терпения и не стремиться в начале своего профессионального становления занимать руководящие посты и должности. «В молодых людях, которые приходят к нам на работу, очень часто не устраивает их острое желание получить очень быстро осязаемый результат, - говорит г-н Королев. - Понятно, что общество потребления диктует свои критерии оценки успешности – в молодом возрасте нужно иметь квартиру, машину, модные аксессуары. Но все это, на мой взгляд, наносное. Базис у человека должен быть внутри. Молодому человеку, если ему не повезло родиться в семье богатых родителей, остается только трудиться, причем долго и усердно». Также спикер отметил те черты, которые категорически не приемлет у своих работников. «Я не люблю двуличности. Когда ты даешь человеку возможность развиваться в компании, обучаться, а он стремится у тебя за спиной обманывать и, используя эти ресурсы, пытается работать себе в карман, то с такими людьми мы расстаемся сразу и без разговоров. Это первое и самое главное. Все остальное лечится. Конечно вялость, нежелание работать - все это в коллективе тоже не приветствуется, но это еще не повод расставаться с человеком». В целом, Денис Королев отметил, что та молодежь, которая приходила работать в компанию, оставила хорошее впечатление, пишет газета "Золотой Рог".

Андрей ОЛЕЙНИК, директор по розничному бизнесу ОАО «Альфа-Банк» (Приморский филиал), сделал акцент на том, что очень важно для молодого специалиста иметь осознанное понимание выбора сферы и места работы.

«Хотелось бы, чтобы молодые люди готовили себя к будущей профессии и осознанно понимали, зачем они идут в ту или иную организацию, - считает менеджер. - Во время учебы нужно более углубиться в себя, понять, чем хочется заниматься и уделить этому внимание. И если какие-то направления привлекают, нужно посвящать время развитию определенных навыков. Конечно, каждый работодатель желает от сотрудника, которого он берет на работу, какой-то отдачи. Учиться работать нужно, пока человек еще учится в вузе. Высшая школа, на мой взгляд, несколько оторвана от реальной экономики, и некоторые молодые сотрудники приходят с розовыми очками, не до конца понимая, с какими сложностями придется столкнуться. Еще один очень важный фактор – это трудолюбие. Мы понимаем, что студент, приходящий из вуза, многого не знает, мы готовы с этим мириться, но для нас важно, чтобы этот человек мог учиться. У многих работодателей сегодня есть учебные центры, наставничество, обучение на рабочих местах. Главное, чтобы сам молодой сотрудник готов был воспринимать информацию».

Елена БАРКОВА, генеральный директор издательской компании «Золотой Рог», отметила, что скучной и неинтересной работу делает не ее специфика, а сами люди. «Молодым людям за свою жизнь придется не один раз как бы заново начинать свою жизнь. Не бывает, чтобы постоянно все шло только вверх. Я бы предостерегла молодых людей без практики, наработанных навыков ехать покорять Москву, например. У нас в регионе есть огромное количество вакансий, с которых можно начинать свою карьеру. Нужно готовить себя к тому, что начинать приходится с мизерных зарплат и стартовых позиций. А для того, чтобы потом не возникло разочарований, нужно еще во время учебы пробовать себя в различных ипостасях. Тогда к окончанию вуза сформируется четкое понимание того, чем хотелось бы заниматься. Добросовестный человек может освоить любую специальность. Но только на добросовестности строить свою карьеру не стоит. Даже если за это платят хорошие деньги. Потому что когда неинтересно работать, неинтересно жить. Если же будет интерес к работе, то будет в конечном итоге и карьера, и заработок, и положение», - считает она.

Заместитель генерального директора компании «Саммит-Моторс» (Toyota Центр Владивосток) Анна КАРАСЕВА поделилась с собравшимися своим опытом работы с молодежью, и он у нее положительный. «95% тех молодых специалистов, которых мы берем на работу, отвечают всем нашим ожиданиям, - говорит она. - Молодежь, попадающая в наш коллектив, вся приживается, растет, развивается. Отбирая молодежь, в первую очередь смотрим на человеческие качества и уже потом - на профессиональные. Я считаю совершенно нормальным, что выпускник, заканчивая вуз, не обладает какими-то практическими навыками. На производстве у всех должны быть наставники, которые учат тому, как применить академические знания в этой производственной атмосфере. Главное, чтобы у молодого сотрудника было желание учиться. Очень важны внутренний позитивный настрой на работу – они должны быть готовы к усердной работе, - а также порядочность, надежность и искренность».

Поддерживая мнение своих коллег, Антон МАРТЮШЕВ, директор Владивостокского филиала компании «Билетур», призвал выпускников к тому, чтобы уже во время учебы они постарались разобраться в себе и понять: хотят они строить свой бизнес или работать по найму: «Если вы выбираете последнее, то должны быть готовы к тому, что будет необходимо выполнять определенные корпоративные правила, независимо от того, нравятся они вам или нет».

Эту же мысль продолжил в своем выступлении и Константин ВОРОБЬЕВ, руководитель компании «Акцент»: «Прежде чем идти трудоустраиваться, надо четко понять, кто вы. И зачем вы устраиваетесь на эту работу. Если вы по духу своему предприниматель, то должны набираться опыта для того, чтобы однажды стартовать со своим проектом. Если вы сотрудник по своему складу характера, то у вас одна возможность – начинать со стартовых позиций, много работать и постепенно расти. Я быстро понял, что хочу иметь что-то свое, и каждое место работы воспринимал как набор опыта с этой точки зрения. Чем быстрее вы это поймете, тем проще вам будет выстраивать отношения с работодателями».

Инесса БАБИЧ, председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги», затронула в своем выступлении тему финансовых ожиданий выпускников: «Многие молодые жалуются, что им мало платят. Я совершенно ответственно хочу заявить: если платят мало, значит вы так работаете. Работодатели сегодня очень ценят своих сотрудников. И тем, кто действительно хорошо и продуктивно работает, они готовы хорошо платить и продвигать их по карьерной лестнице».

Студенты, присутствовавшие на встрече, внимательно слушали выступающих, отмечая для себя те или иные моменты. И после завершения круглого стола еще долго не отпускали спикеров, стараясь задать им свои вопросы, договориться о прохождении практики и стажировки, пишет газета "Золотой Рог".

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.