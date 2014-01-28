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Кадровое агентство "Золотого Рога": Во Владивостоке требуются управляющие по персоналу
«КАРЬЕРА-ФОРУМ» (г. Владивосток, ул. Светланская, 13, тел.: (423) 2-300-490, 2-413-749, факс: (423) 2-300-445, 2-413-750, www.kforum.ru, e-mail: kforum@kforum.ru)
1. Директор магазина (динамично развивающаяся розничная сеть). Управление персоналом магазина; отчетность; оперативное руководство магазином, торговая площадь свыше 1000 кв. м; контроль за обучением, учет ТМЦ; соблюдение стандартов, принятых в розничной сети; выполнение плана продаж. В/о, опыт работы директором/управляющим магазина от 3 лет, знание специфики розничной торговли, уверенный пользователь ПК. З/п по результатам собеседования (50-70 т. р.), соц. гарантии, компенсац. пакет. olga@kforum.ru, Рябчук Ольга.
2. Руководитель отдела управления персоналом (федеральная розничная сеть). Оценка потребности в персонале; контроль процесса подбора, отбора кандидатов; взаимодействие с региональными подразделениями; мониторинг состояния рынка труда; обеспечение своевременного и качественного закрытия вакансий; разработка, сопровождение процесса адаптации персонала в компании; формирование кадрового резерва. В/о (экономика, управление, менеджмент), прохождение HR-тренингов, семинаров; опыт работы в аналогичной должности от 1 года, наличие подчиненных, владение современными HR–технологиями. З/п по результатам собеседования (60-70 т. р.), соц. гарантии, компенсац. пакет, обучение. olga@kforum.ru, Рябчук Ольга.
3. Директор сервисного центра (поставка и производство изделий медицинского назначения). Руководство подчиненными, обеспечение работы отдела; ведение коммерческой и фин.-хоз. деятельности; контроль эффективности всех бизнес-процессов: ремонт, профилактика, гарантийные случаи, запчасти; взаимодействие с клиентами; работа с претензиями; ведение отчетности. В/о, опыт работы в аналогичной должности в сфере сервисного обслуживания от 3 лет, опыт постановки бизнес-процессов, опыт проведения переговоров, знание 1С, наличие л/а. З/п по результатам собеседования, соц. гарантии, компенсац. пакет, обучение. olga@kforum.ru, Рябчук Ольга.
4. Региональный менеджер по продажам (эксклюзивный представитель продажи медицинской техники на Дальнем Востоке). Организация, координация, контроль работы филиала; руководство, постановка задач менеджерам компании, в подчинении 10 человек; поиск, развитие потенциальных клиентов; выполнение плана продаж; увеличение объема продаж, увеличение рентабельности бизнеса. В/о (медицина), опыт работы в сфере продаж в аналогичной должности от 3 лет, опыт руководства коллективом. З/п по результатам собеседования (от 50 тыс. рублей), соц. гарантии, компенсац. пакет, обучение. olga@kforum.ru, Рябчук Ольга.
«ПРОСПЕКТ» (г. Владивосток, ул. Русская, 17, оф. 805, тел./факс: (423) 237-47-21, 237-47-28, 232-13-73, www.prospect-job.ru, е-mail: resume@prospect-job.ru)
1. Директор по управлению персоналом. Обязанности: формирование политики управления персоналом группы компаний, управление процессом подбора персонала, контроль процессов кадрового администрирования, закрытие топ-вакансий, участие в разработке программ мотивации персонала, руководство отделом, в подчинении 3 человека.Требования: высшее образование, опыт работы в аналогичной должности от 5 лет, предпочтительно в многопрофильных холдингах с филиальной сетью, высокие коммуникативные навыки, управленческие компетенции, результативность. Условия: по заработной плате компания открыта для диалога, возможности профессионального роста, реализации новых проектов, график работы с 9.00 до 18.00, пятидневная рабочая неделя.
2. Директор лесозавода (Чугуевский район). Обязанности: руководство коллективом от 30 человек; организация и руководство деревоперерабатывающим производством; вывод производства на плановые показатели; полное управление производством; стратегическое, оперативное, административно-хозяйственное управление; планирование, участие в разработке и развитии новых проектов; отчетность перед акционерами. Требования: высшее образование; опыт от 5 лет в организации деревообрабатывающей промышленности на руководящих должностях; наличие автомобиля. Условия: оплата от 80 000 рублей, премии за выполнение задач и планов производства; проживание в гостинице за счет компании; частичная компенсация питания; компенсация ГСМ, сотовой связи.
3. Руководитель отдела внутреннего аудита. Обязанности: контрольно-ревизионная деятельность ТМЦ; контроль за соблюдением бизнес-процессов компании, норм, регламентов, приказов, определение возможных рисков; составление отчетов по проведенным проверкам и инвентаризациям с рекомендациями по устранению выявленных нарушений; участие в регулярных проверках; осуществление внутреннего аудита (бухучет, кадровый учет, активы, основные средства). Требования: высшее профессиональное образование; наличие действующего сертификата аудитора; знание 1С (SAP как преимущество); знание систем аудита, бухгалтерского учета, кадрового учета, управленческого учета; навык проведения контрольно-ревизионных проверок всех составных частей деятельности. Условия: возможность реализации новых проектов компании; заработная плата 80 000 рублей (готовы обсуждать), премии по итогам прохождения испытательного срока; компенсации ГСМ, сотовой связи.
4. Главный бухгалтер группы компаний. Обязанности: оперативное руководство бухгалтерской службой; оптимизация налогообложения, налоговое планирование. Требования: высшее профессиональное образование; опыт работы от 5 лет на руководящих позициях, в крупных компаниях; опыт перехода на базу 1С 8; навыки управления коллективом. Условия: график работы с 9.00 до 18.00, пятидневная рабочая неделя; заработная плата 150 000 рублей.
«УСПЕХ» (г. Владивосток, ул.Русская, 65, 2-й этаж, тел./факс (423) 234-60-21, 234-60-48, 232-91-22, www.uspeh-vl.ru, e-mail: office@uspeh-vl.ru)
1. Начальник отдела оптовых продаж. Управление оптовыми продажами по ДФО, контроль доставки товара, контроль товарных остатков, взаимодействие с транспортными компаниями, взаимодействие с заводами по заказу товара, расчет кубатуры товара; ведение и привлечение дистрибьюторов по Дальнему Востоку. Требования: обязателен опыт работы в оптовой торговле (продукты питания), опыт взаимодействия с транспортными компаниями. Преимущества: работа в крупной компании федерального уровня, компенсация ГСМ.
2. Главный бухгалтер (транспортное предприятие). Учет транспортного предприятия (хранение и транспортировка грузов в ближнее зарубежье); учет управления, налогов, бюджета, БДДС, баланса; отчетность. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером в транспортном направлении, опыт работы с ОСНО, знание 1С 8.2. Преимущества: перспективы роста до финансового директора.
3. Заместитель управляющего ТЦ по персоналу. Подбор и обучение персонала, проведение аттестации, оценки персонала, составление мотивационных схем для сотрудников компании, поддержание корпоративной культуры. Требования: в/о (желательно профильное), опыт работы от 2-х лет в аналогичной должности (желательно в рознице), успешный опыт подбора персонала, знание современных систем оценки, адаптации, аттестации персонала, владение программой 1С, активная жизненная позиция. Преимущества: динамично развивающаяся компания, молодой коллектив, полный соц. пакет, график работы 10.00 - 19.00 ч.
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