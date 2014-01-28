Приморский край покроется зонами

Парадокс: власти призывают частных инвесторов вкладывать деньги в регион, вести бизнес в котором, по признанию самих же чиновников, все еще в целом нерентабельно

Назвать производство кластером – вовсе не значит обречь его на заведомый успех. Открытый с большой помпой завод «Хендэ Электроникс» под Артемом в своем пресс-релизе в конце прошедшего года сообщил, что в течение года так и не смог найти покупателей на свою продукцию и поэтому вынужден просить налоговых послаблений, а автосборочное производство «Соллерс», что не секрет, успешной своей работой обязано, прежде всего, преференциям, о которых не может даже и мечтать «коренной» дальневосточный бизнес.

Власти Приморья представили предложения по 12 территориям края, которые предстоит использовать для создания зон опережающего экономического развития, их проанализирует специальная комиссия, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.

Ранее правительство России поручило Минвостокразвития в срок до 5 июня определить, какие зоны Дальнего Востока будут отнесены к числу территорий опережающего социально-экономического развития. До 4 августа 2014 года должны быть подготовлены изменения в законодательство, касающиеся установления для этих территорий налоговых каникул, упрощения порядка получения разрешений на строительство, подключения к электросетям и прохождения таможенных процедур.

«Сегодня мы говорили об ускорении развития края за счет территорий опережающего экономического развития. В четверг руководство края представило первичное предложение по 12 таким территориям. Далее будет сформирована комиссия по развитию Дальнего Востока, которая проведет аудит этих территорий», - сказал Галушка. По его словам, сообщает РИА «Новости», к 1 июля комиссия должна будет представить председателю правительства результаты аудита.

Галушка отметил, что технопарки, агропарки, особые экономические зоны - это те территории, где инвестиции будут окупаться максимально интенсивно. Но при этом существуют четкие критерии, необходимые для создания таких зон: количество населения и цена на производство. В Приморье стоимость производства высокая, поэтому пока ситуация с ценами в регионе не изменится, особые экономические зоны создать не удастся.

Проект федерального закона должен быть внесен в правительство до 31 марта 2014 года. До 6 октября 2014 года Минвостокразвития совместно с рядом министерств и губернаторами регионов ДФО поручено обеспечить создание необходимой инфраструктуры на территориях опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке.

Полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на совещании по вопросам социально-экономического развития Приморского края также напомнил, что Владимир ПУТИН определил развитие Дальнего Востока как один из основных приоритетов XXI века.

«Здесь, на совещании, присутствуют представители Министерства по развитию Дальнего Востока, они настроены на плодотворную работу. И очевидно, что, проводя эту работу, мы должны ориентироваться на позицию самих территорий региона», - подчеркнул полномочный представитель.

Он призвал участников совещания обменяться взглядами. Задавая вектор беседы, Юрий Трутнев отметил, что, по его мнению, Дальний Восток не должен развиваться исключительно за счет бюджетных инвестиций.

«Бюджетные инвестиции должны создавать условия для развития инвестиций частных, для бизнеса, чтобы люди могли зарабатывать деньги и хорошо жить», - заявил Юрий Трутнев.

Он также подчеркнул, что Приморье в этом плане особенно выделяется среди других территорий Дальнего Востока. Во Владивостоке перед саммитом АТЭС создана уникальная инфраструктура.

«Нам нужно вместе подумать, как сделать эту инфраструктуру ядром экономического, научного, творческого развития региона», - отметил Юрий Трутнев.