В Приморье автозавод "Соллерс" готовится к окраске

Дальневосточный автозавод «Соллерс» в 2014 году планирует начать строительство нового цеха с последующей локализацией компонентной базы, сообщил в ходе онлайн-конференции директор департамента промышленности и транспорта администрации Приморского края Иван ТИРСКИХ.

В пресс-службе ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (Владивосток, СП японской Mazda Motor Corporation и российского ОАО «Соллерс») cообщили, что точная дата начала строительства и сроки реализации пока находятся в стадии проработки.

По данным «Золотого Рога», вопрос о строительстве нового цеха, который позволит автопредприятию перейти на технологию полного цикла производства с окраской кузова, напрямую увязан с реализацией проекта по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на базе автомобильного производства «Соллерс» во Владивостоке.

«Соллерс» рассчитывал, что постановление правительства о создании ОЭЗ и соглашение между Минэкономразвития и администрацией края будут подписаны уже в первом квартале, а ОЭЗ заработает уже в середине 2014 года.

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уже озвучил, что Приморский край рассматривает возможность инвестирования 395 млн рублей в создание ОЭЗ

«Со стороны края предусмотрены инвестиции около 395 млн рублей, и со стороны федерального бюджета столько же. Работа над проектом продолжается», - сообщал губернатор.

Досье "Золотого Рога": ООО «Соллерс - Дальний Восток», 100%-ная «дочка» «Соллерса», перестало выпускать автомобили в феврале 2013 года. В настоящее время автопроизводство во Владивостоке состоит из двух производственных компаний: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (Владивосток, СП японской Mazda Motor Corporation и российского ОАО «Соллерс») и ООО «Соллерс-Буссан» (СП «Соллерс» с Mitsui) по производству Toyota Land Cruiser Prado. «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускает автомобили Mazda (Mazda CX-5 и Mazda 6) и SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports).

Автомобили SsangYong на Дальнем Востоке собираются крупноузловым методом в одном корпусе с Mazda. В 2015 году СП планирует перейдет на производство полного цикла автомобилей обеих марок. При этом окраска у Mazda и SsangYong будет общей, а сварка и сборка - на отдельных линиях.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.