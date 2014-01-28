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В Приморье автозавод "Соллерс" готовится к окраске
Дальневосточный автозавод «Соллерс» в 2014 году планирует начать строительство нового цеха с последующей локализацией компонентной базы, сообщил в ходе онлайн-конференции директор департамента промышленности и транспорта администрации Приморского края Иван ТИРСКИХ.
В пресс-службе ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (Владивосток, СП японской Mazda Motor Corporation и российского ОАО «Соллерс») cообщили, что точная дата начала строительства и сроки реализации пока находятся в стадии проработки.
По данным «Золотого Рога», вопрос о строительстве нового цеха, который позволит автопредприятию перейти на технологию полного цикла производства с окраской кузова, напрямую увязан с реализацией проекта по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на базе автомобильного производства «Соллерс» во Владивостоке.
«Соллерс» рассчитывал, что постановление правительства о создании ОЭЗ и соглашение между Минэкономразвития и администрацией края будут подписаны уже в первом квартале, а ОЭЗ заработает уже в середине 2014 года.
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уже озвучил, что Приморский край рассматривает возможность инвестирования 395 млн рублей в создание ОЭЗ
«Со стороны края предусмотрены инвестиции около 395 млн рублей, и со стороны федерального бюджета столько же. Работа над проектом продолжается», - сообщал губернатор.
Досье "Золотого Рога": ООО «Соллерс - Дальний Восток», 100%-ная «дочка» «Соллерса», перестало выпускать автомобили в феврале 2013 года. В настоящее время автопроизводство во Владивостоке состоит из двух производственных компаний: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (Владивосток, СП японской Mazda Motor Corporation и российского ОАО «Соллерс») и ООО «Соллерс-Буссан» (СП «Соллерс» с Mitsui) по производству Toyota Land Cruiser Prado. «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускает автомобили Mazda (Mazda CX-5 и Mazda 6) и SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports).
Автомобили SsangYong на Дальнем Востоке собираются крупноузловым методом в одном корпусе с Mazda. В 2015 году СП планирует перейдет на производство полного цикла автомобилей обеих марок. При этом окраска у Mazda и SsangYong будет общей, а сварка и сборка - на отдельных линиях.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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В 2015 году СП планирует перейдет на производство полного цикла автомобилей. . . . Жутко удивлен. . . Сколько еще предстоит за год сделать))Скромная "крупноузловая" сборка в виде прикручивания колес) круто сменится на полный цикл ? Смотрел по ТВ передачу про завод полного цикла BMW в Америке. . . Если за год построят - стану фанатом Соллерс )))