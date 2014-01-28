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В Приморье ОАО "Тернейлес" и группа его компаний заготовили свыше 1 млн кубов леса
За прошлый год ОАО «Тернейлес» и группа его компаний заготовили свыше 1 млн кубов леса. В том числе круглых лесоматериалов - также свыше 1 млн кубов, почти все переработано.
Выручка от реализации составила 6,1 млрд рублей. Прибыль от реализации - 470,5 млн рублей. Чистая прибыль - 492 млн рублей. На этот год планы такие: заготовить всего 1,2 млн кубов леса, переработать 1,1 млн кубов. Выручка от реализации должна составить 6,6 млрд рублей. Чистая прибыль - 361,8 млн рублей. Всего в группе компаний занято 2939 человек, в этом году численность увеличится до 2991 человека. Средняя зарплата в прошлом году составила 28 тыс. рублей. В этом году должна составить 30,2 тыс. рублей.
За прошлый год реализовано продукции на экспорт 834,7 тыс. кубов. В этом году этот показатель составит 791,5 тыс. кубов.
Татьяна КУРОЧКИНА.
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