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Приморский край в 2013 году выбрал 738,7 млн кубометров "голубого топлива"

28 Января 2014, 08:30 | Приморье

Загрузка газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» выросла с 24,8% в 2012 году до 32,9% в 2013 году, говорится в данных ЦДУ ТЭК. В том числе Приморский край в 2013 году выбрал 738,7 млн кубометров «голубого топлива» (рост к 2012 году на 22,4%), Хабаровский край – 1 млрд 075,8 млн (рост на 42,9%).

Рост потребления газа в Приморском и Хабаровском краях произошел на фоне завершения очередного этапа газификации Владивостокской ТЭЦ-2 - к концу 2013 года количество газифицированных котлоагрегатов достигло 10. Также в минувшем году в эксплуатацию была введена мини-ТЭЦ «Океанариум» на острове Русском во Владивостоке. В Хабаровском крае к началу отопительного сезона 2012/2013 годов на сахалинский газ был переведен энергоблок №4 угольной ТЭЦ-3 в Хабаровске, в конце 2012 года - котлоагрегат №12 Хабаровской ТЭЦ-1.

Помимо продолжающегося подключения потребителей в регионах росту потребления газа помогла и победа газовиков над гидратными пробками, которые регулярно останавливали транспортировку газа в начале 2012 года. Брак при строительстве привел к образованию гидратных пробок, что вызывало систематические перебои с подачей газа, и энергетикам приходилось тратить дорогостоящее резервное топливо. Конечной точкой газопровода являются объекты саммита АТЭС на острове Русском. Спешка в строительстве была связана, в том числе с планами завершения газификации к этой встрече.

В начале этого года Высший арбитражный суд отказал ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» («дочка» «Газпрома») в пересмотре в порядке надзора решений судов нижестоящих инстанций, признавших законным требование ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК», входит в холдинг «РАО Энергетические системы Востока») о возмещении материального ущерба в размере 53 млн 51 тыс. рублей от недопоставок газа на энергообъекты Владивостока в апреле 2012 года. Суд не нашел оснований для передачи дела в президиум Высшего арбитражного суда РФ.

«Мы («РАО ЭС Востока») удовлетворены решением Высшего арбитражного суда об отказе в пересмотре решения о выплате компенсации за недопоставленный газ. В данной ситуации закон полностью на нашей стороне, поскольку ОАО «ДГК», входящее в холдинг «РАО ЭС Востока», несло прямые убытки из-за недобросовестного выполнения поставщиком условий договора поставки газа: недополученный в результате образования в трубопроводе гидратных пробок газ пришлось замещать дорогостоящим мазутом. Вместе с тем хотим подчеркнуть, что структуры «Газпрома» исправили свои ошибки и в последнее время у нас с поставками газа проблем нет», - прокомментировал решение суда член правления АО «РАО ЭС Востока» Станислав ЛИНЕЦКИЙ.

Как уже сообщал «ЗР», «Газпром межрегионгаз Новосибирск» 29 мая 2013 года перечислил ДГК 53,51 млн рублей по исполнительному листу в счет взыскания материального ущерба от недопоставок газа на энергообъекты во Владивостоке в 2011-2012 годах.

Олег КЛИМЕНКО,  газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: ДГК  газификация  газпром  РАО ЭС Востока 



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