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"Терминал Астафьева" устроил снежную метель из пушки для новогоднего веселья

27 Декабря 2018, 13:16 | Приморье

Социально ответственный порт пригласил детей на елку с подарками от Деда Мороза

 

"Терминал Астафьева" накануне Нового года организовал для маленьких жителей микрорайона Мыс Астафьева праздничную елку с Дедом Морозом, Снегурочкой и Снеговиком. Сладкие подарки достались не только тем, кто смог прийти на елку, но и всем 300 детям, проживающим в микрорайоне.

Чтобы праздник получился по-настоящему зимним и сказочным, компания обеспечила настоящую, хотя и кратковременную метель возле ёлки: ее создала специальная техника, которая обычно применяется на предприятии для пылеподавления, покрывая слоем снега места погрузки угля. Дети пришли в восторг, увидев, как вихрятся снежинки в морозном воздухе. Веселья добавили Дед Мороз и Снегурочка, заводилы праздничного хоровода и конкурсов. Такой необычной стала дневная прогулка для детишек из ближайшего садика и первоклашек из соседней школы.


 

 

 

К организованным группам смогли присоединиться и дети, вышедшие погулять с родителями — жильцов Мыса Астафьева накануне оповестили, что Дед Мороз будет дарить подарки всем ребятам, живущим неподалеку от терминала.

Исполнительный директор ОАО "Терминал Астафьева" Александр Ганин: «Основным достижением я считаю то, что мы успешно реализуем программу социального партнерства с жителями микрорайона, в том числе и проект по переселению жителей аварийных домов на Мысе Астафьева. В частности, мы завершили расселение первого аварийного барака, а в январе 2019 года начнем расселять второй. Надеюсь, эта наша инициатива будет поддержана остальными стивидорами, потому что в Находке не один такой барак, а около ста, и если каждый стивидор возьмет на себя аналогичные обязательства, то за несколько лет мы полностью решим эту проблему, когда люди в 21 веке живут в условиях 17-го. Мы помогаем людям, которые сами вряд ли смогли бы улучшить свои жилищные условия. В этом наша социальная ответственность»

После утренника на свежем воздухе Дед Мороз, Снегурочка навестили детишек, по разным причинам не сумевших присоединиться к общему веселью – и вручили им подарки на дому. А затем сказочный Дед со своей спутницей и мешком подарков отправился в находкинский центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Там тоже были поздравления, хоровод и детские улыбки.

 Напомним, ОАО "Терминал Астафьева" последовательно реализует политику социальной ответственности, помогая жителям Находки улучшить качество жизни. В августе 2018 года "Терминал Астафьева" заключил соглашение с инициативной группой микрорайона Мыс Астафьева о социальном партнерстве. По условиям соглашения, компания инвестирует значительные средства в технологии пылеподавления, ведет проектирование закрытого терминала и реализует социальные программы в микрорайоне.

Так, на "Терминале Астафьева" работают десять стационарных и мобильных установок пылеподавления, которые обеспечивают постоянное покрытие снегом штабелей с углем. Проходит запуск в штатную эксплуатацию 4-я по счету пылеподавляющая установка итальянского производства радиусом действия 150 метров. "Терминал Астафьева" завершил строительство ограждения высотой 21 метр из специальных панелей, которые гасят встречные потоки ветра и позволяют избежать пыления. В целях оперативного мониторинга атмосферного воздуха установлены два датчика — один на границе территории предприятия и один в жилом микрорайоне Мыс Астафьева, показания выведены на отдельную страницу сайта "Терминала Астафьева".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Терминал Астафьева 



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