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Село засучило рукава
В Приморье на фоне сокращения крупных сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств наблюдается значительное увеличение доли крестьянско-фермерских хозяйств
За последние десять лет в Приморском крае значительно выросло количество индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), занимающихся сельскохозяйственным производством. Налицо и перераспределение сельскохозяйственных земель: в пользовании сельхозорганизаций их становится все меньше, в то время как угодья КФХ и индивидуальных предпринимателей растут.
Такие данные были получены в результате сельскохозяйственной переписи, окончательные итоги которой опубликовал Приморскстат.
В целом по Приморскому краю переписью было охвачено 318 сельскохозяйственных организаций, 1536 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 233 546 личных подсобных хозяйств и 1 365 некоммерческих объединений граждан.
Досье "Золотого Рога": Всероссийская сельскохозяйственная перепись (ВСХП) проводилась в 2016 году. В соответствии с постановлением правительства РФ от 10 апреля 2013 года № 316 в IV квартале 2018 года Росстатом подведены окончательные итоги переписи. Предыдущее обследование состоялось в 2006 году.
«Среди основных тенденций, которые нам удалось выявить, я бы отметила сокращение количества крупных сельхозпредприятий и значительное увеличение доли крестьянско-фермерских хозяйств. Сокращение числа не только профессиональных сельхозпроизводителей, но и личных подсобных хозяйств населения. При этом активно развивается малый бизнес в этой сфере», - подводит итоги заместитель руководителя Приморскстата Елена ФИЛОНОВА.
Среди обследованных организаций доля предприятий, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, сохранилась на уровне предыдущей переписи (77%), при этом крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели за последнее десятилетие почти в два раза увеличили эту цифру. Так, в 2006 году работали только 29% из зарегистрированных КФХ и ИП, тогда как в 2016 году, наоборот, не работала только треть.
Среди личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в 3,5 раза увеличилось количество пустующих домов и заброшенных участков. Также в 3 раза увеличилось число хозяйств, не имеющих ни огорода, ни сада на своих приусадебных участках. Специалисты связывают этот факт с наводнениями последних лет, а также со старением населения в сельской местности: молодежь из сел уезжает, а пожилым людям содержать хозяйство становится все сложнее.
Что касается структуры сельскохозяйственных угодий в Приморье в целом, то она, по данным Приморскстата, сильно не изменилась: пашня составила 64% (в 2006 году – 57), сенокосы – 14% (12), пастбища – 8% (14). При этом технические культуры занимали 58% сельхозугодий (в 2006 году-41), зерновые культуры - 25% (31), кормовые – 10% (16), картофель – 5% (9), овощи – 2% (3).
Вместе с тем за десять прошедших лет произошло перераспределение сельскохозяйственных угодий среди производителей. Если в 2006 году 83% угодий принадлежали сельскохозяйственным организациям, а крестьянско-фермерским и индивидуальным предпринимателям только 9%, то в 2016 году ситуация значительно изменилась. Так, в ведении организаций осталось 65% угодий, а 27% сосредоточилось у фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. При этом средние размеры посевной площади сельскохозяйственных культур у последних возросли в 2 раза и составили 133 га на один объект переписи. По Российской Федерации эти показатели выше, увеличение в 2,6 раза и средняя площадь земли на одно хозяйство - 190 га.
Что касается животноводства, то в этой отрасли сельского хозяйства для Приморья характерны общероссийские тренды. В целом по России поголовье крупного рогатого скота за десятилетие сократилось на 18%, хотя численность крупного рогатого скота мясных пород увеличилась в четыре раза. В Приморье сокращение составило 15%, в том числе коров на 16%. Но при этом возросло на 23% поголовье коз и овец, в 2,7 раза – свиней. Значительный рост поголовья сельскохозяйственных животных опять же произошел в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. Так, коров у них стало больше в 8 раз, овец и коз - почти в 5 раз, свиней - в 3 раза.
А вот ситуация в личных подсобных хозяйствах населения сложилась далеко не радостная. По сравнению с 2006 годом более чем в два раза сократилось число желающих содержать крупный рогатый скот, меньше стало желающих держать овец, коз и свиней, на 34% и 41%, соответственно.
На момент переписи в Приморском крае было сосредоточено 14% поголовья крупного рогатого скота Дальневосточного федерального округа, 41% свиней и 48% овец и коз. По поголовью свиней, овец и коз Приморье занимает первое место среди субъектов ДВФО, по поголовью крупного рогатого скота – третье, уступая Республике Саха (Якутия) и Амурской области.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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