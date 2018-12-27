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Рыбакам сматывают удочки

27 Декабря 2018, 16:38 | Приморье

Беспрецедентная задержка выхода приказа Росрыболовства о распределении квот на 2019 год может помешать части рыбопромышленников получить разрешения на вылов к 1 января. Это грозит простоем судов, необходимостью корректировать график добычи рыбы и общими убытками для всего флота в размере 150 млн рублей, предупреждают участники рынка. Чиновники, впрочем, обещают, что выдача разрешений займет не более трех дней, пишет «Коммерсант».

Впервые за десять лет издание приказа Росрыболовства о распределении квот по рыбопромысловым предприятиям затянулось до последней декады декабря, из-за чего некоторые участники рынка могут не успеть получить разрешения на вылов рыбы до 1 января. Выдача разрешений на вылов водных биологических ресурсов занимает достаточно много времени, поясняет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ. По его словам, сначала предприятия подают заявки, потом их рассматривает Росрыболовство, а затем документы доставляются на суда. Уже сегодня ясно, что часть предприятий не успеют к 1 января передать разрешения на вылов, считает он.

Заместитель директора УК «Норебо» Сергей СЕННИКОВ подтверждает, что такая задержка с приказом - первый случай за много лет. «Обычно приказы подписывались раньше в декабре, чтобы все могли заранее получить разрешения на вылов», - говорит он. То, что ситуация беспрецедентная, согласен глава Информационного агентства по рыболовству Александр САВЕЛЬЕВ. По его словам, раньше документы о распределении квот подписывались минимум за 1-1,5 месяца до начала года, и все это время уходило на выдачу предприятиям разрешений на вылов. Как отмечают в ВАРПЭ, даже если предприятия успеют получить разрешения на вылов в этом году, для доставки документов на суда, работающие в отдаленных районах промысла, может потребоваться авиация.

Получение разрешительной документации с помощью авиации увеличит расходы участников рынка, отмечают в ВАРПЭ.

Кроме того, задержка с изданием приказа влечет за собой непроизводительные простои судов, потерю промыслового времени и упущенную выгоду, добавляют там. По подсчетам ВАРПЭ, простой двух судов в ожидании доставки разрешений из порта Петропавловск-Камчатский до района промысла за неделю грозит рыбакам убытками почти в 16 млн рублей. С учетом общего размера флота финансовые потери могут превысить 150 млн рублей.

По словам господина Сенникова, из-за задержки с подписанием приказов некоторым рыбопромышленникам придется корректировать график вылова. Впрочем, отмечает он, это и так может случиться, например, из-за неблагоприятной погоды в море. Топ-менеджер полагает, что с минимальными потерями рыбопромышленники выйдут из ситуации, если разрешения дадут с задержкой в неделю. «Окончательный срок простоя будет зависеть от количества поданных заявлений и возможности территориальных управлений Росрыболовства их оперативно обработать», - говорит он. При этом, наиболее продолжительные задержки с получением разрешений могут быть в Дальневосточном бассейне, где рыбодобывающих компаний больше, чем в других регионах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: квоты  росрыболовство  варпэ 



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