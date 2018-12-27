Гражданским здесь не место

В Приморье военное лесничество запретило осуществлять жилую застройку от Седанки до Артема

Новый запрет на строительство в районе от Седанки до Артема ввел приморских застройщиков в недоумение. По сообщению военного лесничества, ограничения связаны с опасностью падения на указанные территории обломков ракет. Судя из последнего документа ведомства, вокруг Владивостока населенных пунктов нет – только лесной массив, находящийся в ведении лесничества. При этом, согласно Генеральному плану Владивостока, те же земли находятся в ведении администрации и попадают под категорию населенных пунктов.

Чем может закончиться противостояние Минобороны и краевых властей, куда передислоцироваться строителям, которым строить запретили, а также что делать приморцам, которые уже проживают на «опасных» землях, разбиралась газета «Золотой Рог».

Застройка в лесу или лес вокруг застройки

Быстрее тока по проводам побежала информация от одной строительной компании к другой: на территории от Седанки до Артема все недострои и вновь образованные участки выдаются и приватизируются согласно новому Генплану! Территории Военного лесничества и их границы определяет ТОФ, все арендованные участки под стройку должны обязательно пройти проверку. Необходимо получить справки у Военного лесничества о принадлежности земель к «опасным» территориям, без подтверждения ведомства такие участки лучше на продажу не выставлять!

Паника предпринимателей понятна и обоснована. В России часто то, что было можно «вчера», «сегодня» - под запретом. В бизнесе, где любое отклонение от намеченного пути, может стать фатальным, такие перепады просто недопустимы.

Предыдущий генеральный план Владивостока был принят в 2008 году. А в 2010 году депутаты утвердили не менее важный документ – порядок землепользования, без которого Генплан не работает. До принятия Генплана территории вокруг города, начиная от Академгородка до бухты Лазурная, были «лесами». Сейчас, согласно документу, все эти земли стали землями населенных пунктов.

Вопросы, связанные с ограничениями на строительство на территории ВГО (Владивостокского городского округа) имеют очень длинную историю. Много лет департамент земельных отношений в предоставлении земельных участков под строительство на Академгородке, Седанке, Садгороде отказывал. При этом противоречивость законов оставляла возможность для маневра: одним соискателям чиновники землю давали, другим нет. Потом все территории вокруг города были включены в состав населенных пунктов и выдавались под застройку в соответствии с категорией и целевым назначением. Поэтому на землях, начиная с Седанки до Лазурной бухты, в короткое время выросли новые коттеджные поселки.

Но сейчас, судя по документам, вся эта территория представляет собой сплошной лес, не обремененный никакими строениями. Однако, согласно Генплану, те же самые земли являются и населенными пунктами.

«Одни считают, что вокруг города расположены леса и строительство невозможно. Другие уверены, что это земли населенных пунктов. Как подобные противоречия будут влиять на последующее строительство - никто не знает. Скорее всего, заявление военного лесничества - это недоразумение, которое вступает в противоречие с Генпланом города, а также с перспективами расширения агломерации ВГО. Здесь нужно четко разобраться - где леса, которые нельзя вырубать, а где земли, на которых строить можно и нужно», - говорит известный приморский адвокат Денис Власов.

В качестве примера можно привести строительство ЖК «Варяг-Центр», когда Министерство обороны РФ затаскало предпринимателей по судам. Цель была конкретная: забрать из ведения администрация края право собственности на земельный участок, на котором строился жилой комплекс. Насколько известно, этот спор все еще продолжается.

«Нельзя забывать, что в следующем году планируется передача полномочий от краевого департамента по распределению земельных участков на территории ПК в муниципалитеты, в том числе и по Владивостоку. И если ситуация не разрешится, то, думаю, в ближайшие годы нас ожидают многочисленные судебные заседания, связанные с оспариванием отказа выдачи разрешений на строительство. Пока по этому вопросу к нам никто не обращался, судебной практики в этом отношении нет, и мы можем лишь гадать, как будет развиваться ситуация в скором будущем», - продолжает адвокат.

Адвокат агентства недвижимости «Метры» Алла ШУЛЬГА отмечает, что новые ограничения, наложенные военным лесным хозяйством, никто не понимает – ни строители, ни юристы, ни администрация края.

«На личной практике с ситуацией по наложению ограничений на строительство я столкнулась еще в 2014 году. Тогда Минобороны установило запретную зону на земли, расположенные в районе Зари, Патрокла и острова Русского. Тогда нам повезло, на тот момент администрация сама судилась с Минобороны, и наш вопрос решился положительно. Сейчас запретных зон в Приморском крае, попадающих в зону риска падения делящихся частей ракет, стало намного больше – Артем, Шкотово, Штыково, Барабаш и так далее. И как будут проходить судебные разбирательства – непонятно», - говорит она.

Леса, принадлежащие лесничеству на территории ВГО, располагаются на 23 островах залива Петра Великого и на полуострове Муравьева-Амурского. При этом Владивостокское лесничество разделено на четыре части: Садгородское, Седанское, Лазурное и Островное. В 2008 году общая площадь лесного массива, подконтрольного лесничеству, составляла 19 788 гектаров хвойно-широколиственных лесов. По закону, управлением лесами Владивостокского лесничества занимается департамент лесного хозяйства при администрации края. А территории военных вообще всегда находились на особом положении. У Минобороны более 16 тыс. гектаров земель, которые считаются запретными к любому промышленному использованию. При этом весь Владивостокский городской округ покрывает более 35 тыс. гектара лесов.

Однако до сих пор неясно, какие именно территории лесов в ВГО принадлежат военным, а какие администрации. Что можно использовать под вырубку и строительство, а что нельзя.

Военные не хотят отступать

Вопрос о необходимости выведения из-под запрета земель Минобороны поднимается регулярно. Год назад в Приморье велась активная работа по выведению части земель из-под запрета Владивостокского военного лесничества. Были скорректированы и внесены в публичную кадастровую карту границы запретной зоны Минобороны РФ. Эти действия были направлены на реализацию в регионе ряда инвестиционных проектов, в том числе по строительству социальной инфраструктуры.

Как сообщали в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, «с учетом корректировки из запретной зоны были высвобождены земли под комплексную застройку в микрорайонах «Снеговая падь» и «Патрокл», а также около 70% полуострова Саперный – под развитие инфраструктуры ДВФУ и различные инвестпроекты. Сегодня их можно увидеть на публичной кадастровой карте – они открыты для использования по назначению».

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что во Владивостокском городском округе земли Военного лесничества часто накладываются на фактическую застройку, и наоборот. Газета «Золотой Рог» запросила комментарии по ограничениям, наложенным на приморские территории, от профильных ведомств. Вопрос остается открытым, поэтому мы вновь поговорим на эту тему, она достойна продолжения.

«Всем понятно, что если жилые дома существуют в реальности, то никакие карты, утверждающие, что на этом месте лес, доказательством этого факта быть не могут. Возможно, необходимо четко разделить зону лесов от тех территорий, которые уже застроены, и все-таки дать людям нормально жить и развиваться. То есть установить на эти территории соответствующие функциональные зоны - жилые, общественные, производственные и так далее», - говорит Денис Власов.

«По мнению военного лесного хозяйства, например, некоторые территории того же Садгорода под обломки ракет не попадут, а в примыкающие к ним леса они обязательно залетят? То есть по какому принципу нарезались участки, пока никому непонятно», - удивляется Алла Шульга. Логика, конечно, странная, но она присутствует. Возможно, военные просто пытаются, прикрываясь любыми предлогами, вернуть какую-то часть приморской земли под свой контроль.

КСТАТИ

В этой связи очень удачно пошутил один из девелоперов:

- Те территории, которые якобы попадают в зону падения осколков ракет, давно уже застроены. То есть если на крышу такого жилого дома упадет ракета, то люди будут виноваты сами из серии «мы же вас предупреждали, что может быть больно»? Или тем жителям, которые там давно уже проживают, опасность не грозит, а если рядом построить дом – в него обязательно бахнет осколок? У нас в России все возможно.

На фото: Военные в Приморье заняли круговую оборону от застройщиков.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.