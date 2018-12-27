Восточный вектор "СДС-Угля"

Начало строительства специализированного «Морского порта «Суходол» стало инвестиционным событием года

Приморский край нацелен занять лидирующие позиции в привлечении инвестиций. Статистика свидетельствует, что это удается. Но, если посмотреть внимательно на эту статистику, то основным инвестором по-прежнему остается само государство или крупные корпорации с госучастием. Притом что изначально ставка все-таки делалась на частного инвестора – для этого и предложены новые льготные режимы.

Но частные инвестиции тоже приходят в регион, прежде всего - в портовую отрасль, что определяется конъюнктурой, соответствует региональной специфике - эти проекты поддерживаются региональной властью. «Приморье занимает лидирующие позиции среди регионов Дальнего Востока по социально-экономическому развитию. Сегодня наш регион – это многопрофильная экономика, транспортная инфраструктура, квалифицированные кадры, центр культуры, торговли и туризма, центр сопряжения евразийских инфраструктурных мегапроектов России и стран АТР. Мы должны рассматривать конкретные механизмы поддержки предпринимателей, независимо от объемов их работы – как крупного бизнеса, так и малого, среднего», - обозначает позицию избранный губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО.

Инвестиционным событием уходящего года стал старт строительства угольного порта «Суходол» в Шкотовском муниципальном районе. Общий объем инвестиций в проект превысит 30 млрд рублей. Эта сумма закреплена в соглашении, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме кузбасским многоотраслевым холдингом «Сибирский Деловой Союз» (СДС), ОАО «Российские железные дороги» и администрацией Приморского края. В этой договоренности веское слово принадлежит и администрации Кемеровской области, а ее губернатор Евгений ЦИВИЛЕВ посчитал необходимым лично принять участие в Восточном экономическом форуме и поддержать ведущую региональную компанию, которая закрепляется на приморской земле и связывает с Приморьем свои бизнес-интересы на долгие годы.

Проект долгосрочный, но тянуть с его реализацией кузбасские угольщики не намерены. Открытие азиатских рынков для них вопрос принципиальной значимости, тем более именно здесь сегодня сформирован растущий платежеспособный спрос на российский уголь. Холдинг «СДС-Уголь» готов увеличить отгрузку на Восток сразу же, с момента начала работы порта с 3,9 млн тонн в 2018 году до 12-13 млн тонн, с перспективой дальнейшего роста.

Проект включает в себя не только сам современный угольный терминал, но и железнодорожную инфраструктуру: строительство электрофицированного железнодорожного пути необщего пользования от станции Смоляниново до станции Порт с возможностью принимать тяжеловесные составы (до 100 вагонов), который будет интегрирован в инфраструктуру «РЖД». Именно это обстоятельство стало основанием для заключения инвестиционного соглашения с железной дорогой. Это позволит угольным грузам двигаться быстрее и при увеличении объемов перевозки минимизировать нагрузку на станцию Смоляниново.

При этом сама железная дорога получает ответственного грузоотправителя на долгие годы - 10 декабря 2018 года между ХК «СДС-Уголь» и ООО «Морской порт «Суходол» подписан и направлен в «РЖД» договор «Ship or Pay». Холдинг, входящий в группу «СДС», гарантирует отгрузку угольной продукции через порт «Суходол» в объемах составляющих 60% от проектной мощности порта. Притом что порт рассчитан на широкий круг экспортеров российского угля, реализующих свою продукцию на рынках стран АТР, «СДС-Уголь» подтверждает готовность наращивать отправку грузов в восточном направлении. Сегодня объем добычи предприятий холдинга превышает 27 млн тонн в год, при этом у компании есть потенциал увеличения добычи к 2025 году до 40 млн тонн, а экспортная составляющая вырастет с 22 до 33 млн к 2025 году. К 2035 году «СДС-

Уголь» планирует ежегодно добывать до 50 млн тонн угля.

Отметим, что ООО «Морской порт «Суходол» - это специально созданная проектная компания – резидент Свободного порта Владивосток, в уставном капитале которой 25,1% принадлежит ООО «РЖД-инфраструктурные проекты». Реализация совместного проекта обеспечит для ОАО «РЖД» возможность предоставлять комплексные транспортно-логистические услуги, обеспечив единую логистику доставки груза на всей сухопутной транспортной составляющей: от угледобывающих предприятий Кузбасса до восточных рубежей России, включая погрузку в морские суда.

В июле инвестор начал готовить площадку, вести активные переговоры с поставщиками оборудования. Подписаны договоры подряда с компаниями «РЖД-Строй», «СДС-Строй», «Трест Гидромонтаж», «ТЭК Мосэнерго», предусматривающие ввод в эксплуатацию портовых объектов в 2021 году. Старт проекта – важный итог огромной подготовительной работы. К началу строительства, которое, кстати, несколько лет, в силу различных причин, откладывалось, были решены принципиальные вопросы. Основной - приобретение в собственность и передача в аренду земельных участков. В 2016 году было получено разрешение на строительство порта и объектов инфраструктуры. Выполнена проектная документация самого морского порта и всех объектов инфраструктуры, получены положительные заключения Главгосэкспертизы и Государственной экологической экспертизы на проектную документацию, а также все необходимые разрешения и согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принципиально и то, что проект, после многочисленных доработок, получил поддержку муниципальной власти, которая особо заинтересована в создании на территории новых рабочих мест и мощного налогового резидента.

- У нас складываются очень конструктивные отношения с руководством ООО «Морской порт «Суходол» и ХК «СДС-Уголь» - рассказывает глава муниципального образования Шкотовский район Виктор МИХАЙЛОВ. – Для нашего района значимость такого крупного инвестиционного проекта очень велика, и мы готовы оказывать всяческую поддержку инвесторам, которые уже преодолели большой путь, прежде чем смогли развернуть строительную площадку.

Виктор Михайлов отмечает, что обсуждение и подготовка проекта заняли почти пять лет. За это время сторонам удалось найти немало компромиссов, которые снимают основной вопрос, всегда остро стоящий при строительстве подобных объектов. Муниципальная власть, понимая все выгоды подобного предприятия для района, на первое место ставила вопросы экологии. Инвестору пришлось неоднократно корректировать проект, и после получения положительных заключений Главгосэкспертизы, была поставлена точка в дискуссиях о его вреде и пользе.

Развитие угольных портов – это одно из главных экономических достижений в Приморье, но и одновременно - серьезная экологическая проблема. Все они в пределах населенных пунктов. Это рабочие места, но и одновременно большая головная боль для жителей, которые время от времени выходят на борьбу с угольной пылью. Этот вопрос обостряет и региональная власть, которая жестко ставит перед стивидорами задачу минимизировать экологические последствия перевалки угля для населения. Портовики в последние годы инвестируют огромные средства в технологии и оборудование пылеподавления уже работающих терминалов.

В этом смысле строительство новых портов за пределами населенных пунктов – наиболее желательный вариант. Тем более что новые порты будут создаваться с использованием технологий нового поколения. В проекте «Морской порт «Суходол» предусмотрено применение самых современных технических устройств и конструктивных решений, снижающих воздействие на окружающую среду. Это - аспирационные и туманообразующие установки на всех этапах перегрузки; укрытые металлические конвейерные линии, предотвращающие пыление угля в процессе транспортировки, и сплошные ветрогасящие стенки высотой 2 метра в местах, где устройство укрытия конвейерных лент технически невозможно. Будут сооружены защитные экраны - пылеулавливающие и ветрозащитные ограждения высотой 18,3 м и протяженностью более 1 км по периметру складов для дополнительного улавливания угольной пыли при погрузочно-разгрузочных операциях. При непосредственной загрузке судна будет использоваться закрытый телескопический погрузочный желоб судопогрузчиков, уменьшающий высоту падения угля в трюме до 0,5 м. Как говорят представители компании-

инвестора, внедрение всего комплекса технических устройств и конструктивных решений, снижающих воздействие на окружающую среду, предусмотрено в полном объеме при строительстве первой и второй очередей порта.

Здесь можно добавить, что в холдинге «СДС» вопросы экологии - в числе приоритетов в его домашнем регионе. И комплексные меры, которые предпринимает в последние годы «СДС-Уголь», в этом году обеспечили ему очень высокое – третье - место в рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических компаний России в сфере экологической ответственности. Это достаточного объективная характеристика основного бенефициара строящегося порта.

Но вернемся к инвестициям. Проект капиталоемкий, и, как говорит генеральный директор ХК «СДС-Уголь» Геннадий АЛЕКСЕЕВ, для каждого этапа предусмотрены свои источники финансирования. 1,5 млрд рублей уже направлены на предпроектные и проектные работы. Порядка 7 млрд рублей ХК «СДС» намерен инвестировать из собственных средств. Рассматриваются различные механизмы государственно-частного партнерства, а также варианты поддержки, которые предложило инвесторам, работающим на Дальнем Востоке, Минвостокразвития.

ВАЖНО

Инвестор рассчитывает на всеобщую поддержку сложного и капиталоемкого проекта, но требующего оперативной реализации: от этого зависит работа большого коллектива угольщиков Кузбасса, которые набрали хорошие темпы добычи и нуждаются в расширении рынков сбыта. Азиатский рынок – сегодняшний приоритет.

Восточный прорыв - это как раз то, что планирует федеральный центр. Инвестиции - освоение новых рынков – развитие транспортной инфраструктуры – социальное благополучие жителей страны, Приморского края и Кемеровской области – в этом, собственно, и заключается значимость проекта «Морской порт «Суходол», который можно назвать одной из наиболее значимых частных инициатив уходящего года.

На фото: Проект включает в себя не только сам современный угольный терминал, но и железнодорожную инфраструктуру.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.