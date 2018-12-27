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В Приморье Суражевка отбилась от налоговой. Надолго?

27 Декабря 2018, 08:40 | Приморье

Крупнейшему тепличному хозяйство Дальнего Востока ФГУП «Дальневосточное» (бренд «Суражевка») удалось избежать процедуры банкротства. По данным газеты «Золотой Рог», ФНС и предприятие, принадлежащее Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) России, заключили мировое соглашение.

Как следует из соглашения, задолженность предприятия по обязательным платежам перед налоговой составляет 49,855 млн рублей. В том числе речь идет о неуплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии с 1 января 2017 года в сумме 23,505 млн рублей.

Стороны согласовали график погашения задолженности на 2019 год и список имущества, передаваемого в залог, общей стоимостью 84,151 млн рублей. В том числе в залоге присутствуют зимние блочные теплицы, нежилое здание для содержания коров, здание столовой и стоянки для автотранспорта.

Отметим, что на прошлой неделе следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело из-за задолженности по зарплате работникам предприятия, расположенного в селе Суражевка. Уголовное дело возбуждено по ст. 145.1 УК РФ.

По данным прокуратуры Приморья, за июль - первую половину ноября долг перед работниками составил 15 млн рублей. Правда, к настоящему времени долги по зарплате работникам полностью погашены.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: банкротство  дальневосточное  Суражевка 



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