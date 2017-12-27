Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бывший вице-губернатор Приморья возглавил одну из крупнейших компаний региона
Вновь откликнувшись на призыв Сергея Дарькина
Бывший губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, контролирующий через супругу ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России), вновь призвал на помощь своего давнего соратника – бывший вице-губернатор Сергей ПЕРЕДРИЙ с 27 декабря второй раз за год возглавил НБАМР. Сергей Передрий в настоящее время напрямую владеет 0,1038% акций находкинской компании.
С 14 августа по 26 декабря НБАМР возглавлял бывший директор Дальневосточного дивизиона - филиала «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) Сергей КОНОНЮК. При этом его предшественником был как раз Сергей Передрий, с которым собственники НБАМР заключили краткосрочный контракт после истечения полномочий предыдущего гендиректора Вячеслава КОВАЛЬСКОГО. Контракт у г-на Кононюка действовал до 13 августа 2018 года. Согласно официальной версии, он покинул директорское кресло «в связи с переходом на другую работу». Ранее Сергей Кононюк возглавлял НБАМР в период с декабря 2005 года по 5 февраля 2009 года.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора. Основным собственником НБАМР является супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА, владеющая 75% акций зарегистрированного в Москве АО «Дальинвестгрупп», которому в свою очередь принадлежит 88,22% капитала НБАМР.
После «жирного» 2016 года у НБАМР начались проблемы – по итогам 9 месяцев 2017 года ПАО сократило чистую прибыль по РСБУ в 5,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года - до 431,463 млн рублей. Выручка снизилась на 17,1% - до 6,219 млрд рублей, при этом себестоимость выросла на 2,8%, до 3,336 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Бывший вице-губернатор Приморья возглавил одну из крупнейших компаний региона
- Компания из Приморья признана лучшим работодателем Дальнего Востока
- Кадры по-прежнему решают все!
- Кто в Приморье не экономит на кадрах
- На подработке с гибким графиком жителям Приморья обещают от 70 тыс. рублей
- Регион с компетенциями и руками
- У крупнейшего предприятия Приморья - новый руководитель
- Обман опережающего развития
- И тысячи рабочих мест
- II Дальневосточная конференция HR-Погружение соберет во Владивостоке более 200 HR-профессионалов
Новости раздела
- Приморье надеется на собственный нефтеперерабатывающий завод
- Бывший вице-губернатор Приморья возглавил одну из крупнейших компаний региона
- Мошенники пошли за деньгами приморцев
- "Ростелеком" обнуляет стоимость местных звонков с таксофонов универсальной услуги связи
- На арбитражном фронте без перемен
- Cтройку засыпает цементной пылью
- Агрессивный сбор
- Лидеры России станут миллионерами
- Никто не знает, что будет с бизнесом нового мэра Владивостока
- "Примтеплоэнерго" рассчитывает избежать банкротства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк готов отказаться от банковских карт
- Российская валюта рискует обвалиться до 300 рублей за доллар
- Центробанку пришлось заплатить "Мумий Троллю" за использование песни "Владивосток-2000"
- Биткоин ушел в давно ожидаемое пике
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
- В Приморье почти каждый день фиксируются подставные ДТП
- Из "Адмирала" побежали ведущие игроки
- В Амурской области открыли завод по рафинации и упаковке соевого масла "Жемчужина Амура"
- Новый бальнеологический комплекс на Сахалине станет визитной карточкой для Дальнего Востока
- Судостроению на Дальнем Востоке будет оказана государственная поддержка