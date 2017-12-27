Бывший вице-губернатор Приморья возглавил одну из крупнейших компаний региона

Вновь откликнувшись на призыв Сергея Дарькина

Бывший губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, контролирующий через супругу ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России), вновь призвал на помощь своего давнего соратника – бывший вице-губернатор Сергей ПЕРЕДРИЙ с 27 декабря второй раз за год возглавил НБАМР. Сергей Передрий в настоящее время напрямую владеет 0,1038% акций находкинской компании.

С 14 августа по 26 декабря НБАМР возглавлял бывший директор Дальневосточного дивизиона - филиала «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) Сергей КОНОНЮК. При этом его предшественником был как раз Сергей Передрий, с которым собственники НБАМР заключили краткосрочный контракт после истечения полномочий предыдущего гендиректора Вячеслава КОВАЛЬСКОГО. Контракт у г-на Кононюка действовал до 13 августа 2018 года. Согласно официальной версии, он покинул директорское кресло «в связи с переходом на другую работу». Ранее Сергей Кононюк возглавлял НБАМР в период с декабря 2005 года по 5 февраля 2009 года.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так на рынках Западной Европы и АТР. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора. Основным собственником НБАМР является супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА, владеющая 75% акций зарегистрированного в Москве АО «Дальинвестгрупп», которому в свою очередь принадлежит 88,22% капитала НБАМР.

После «жирного» 2016 года у НБАМР начались проблемы – по итогам 9 месяцев 2017 года ПАО сократило чистую прибыль по РСБУ в 5,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года - до 431,463 млн рублей. Выручка снизилась на 17,1% - до 6,219 млрд рублей, при этом себестоимость выросла на 2,8%, до 3,336 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток