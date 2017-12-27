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"Ростелеком" обнуляет стоимость местных звонков с таксофонов универсальной услуги связи
С 1 января 2018 года отменена плата за местные телефонные соединения с таксофонов универсальной услуги связи
По решению президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, с 1 января 2018 года отменена плата за местные телефонные соединения[1] с таксофонов универсальной услуги связи. «Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах.
«Наша компания сделала еще один шаг, чтобы повысить доступность универсальных услуг связи для жителей страны. И ранее тарифы на местные звонки были приемлемыми, но нужно было купить таксофонную карту. Теперь позвонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, многим сельским жителям отмена тарификации не только поможет сэкономить, но и сберечь время», – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
«Мы отдаем себе отчет, что в первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют четверть общего трафика. Каждый звонок в экстренные службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей, поэтому таксофоны играют очень важную роль в жизни села», – добавил Михаил Осеевский.
Тарифы на внутризоновые (звонки в пределах одного субъекта РФ, в том числе на мобильные телефоны) и междугородные (в пределах территории РФ) телефонные соединения остаются без изменений.
Как известно, с 1 августа 2017 года «Ростелеком» отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных в рамках оказания универсальных услуг связи в малых населенных пунктах. Скорость передачи данных в точках доступа – не менее 10 Мбит/с. Сразу после отмены платы за доступ в интернет в точках Wi-Fi отмечен резкий рост спроса на услугу - количество интернет-сессий (выходов в интернет) в точках доступа выросло на 35%, а общий объем интернет-трафика увеличился на 27%.
[1]На стационарные телефоны в пределах города или сельского района, в том числе на таксофон универсальной услуги, способный принимать входящие вызовы.
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