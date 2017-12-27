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На арбитражном фронте без перемен
2017 год не выявил победителя в противостоянии управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю и администрации Владивостока вкупе с муниципальными предприятиями «Дороги Владивостока» и «ВПОПАТ №1».
На минувшей неделе состоялись очередные заседания по двум арбитражным делам, о которых неоднократно рассказывала деловая газета «Золотой Рог». Пятый апелляционный арбитражный суд постановил оставить без изменения решение Арбитражного суда Приморского края от 3 октября, признавшего правильность выводов УФАС относительно возможного ограничения конкуренции при закупках продукции ГК «Востокцемент» для нужд МУПВ «Дороги Владивостока».
Вероятнее всего, следующим этапом станет рассмотрение в Арбитраже Дальневосточного округа – на обжалование у проигравшей на данный момент стороны есть два месяца. Между тем, «автобусное» дело, где УФАС и прокуратура Приморского края доказывают наличие «особых» условий для муниципального предприятия, уже поступило в окружной суд. Однако, учитывая, что находящийся в Хабаровске АС Дальневосточного округа отказал прокуратуре в участии ее представителя в заседании с использованием систем видео-конференцсвязи, было принято решение отложить рассмотрение кассационных жалоб администрации Владивостока и МУП «ВПОПАТ №1» на январь 2018 года.
Андрей СЕРОВ.
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